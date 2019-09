EmpresÃ¡rio Ã© executado em frente Ã  escola infantil na fronteira

VIOLÊNCIA Empresário é executado em frente à escola infantil na fronteira Homem conhecido como Beto, foi assassinado no meio da rua

Local onde homem foi morto a tiros por pistoleiro nesta manhã em Ponta Porã ( Foto: Reprodução/Direto das Ruas/CG News

Alberto José Koehler foi assassinado a tiros essa manhã (09) em frente a uma escola particular infantil, em Ponta Porã, interior de Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, o município é uma dos mais violentos, já são mais de 100 execuções em 2019.

A polícia informou a mídia local, que o homem foi assassinado na Rua Presidente Vargas, ao descer de sua caminhonete. O autor dos disparos estava em um Honda Civic, ele desceu do Honda, foi até a a vítima, em frente à escola, no meio da rua e disparou várias vezes.

Alberto, que também era conhecido como Beto na cidade, é empresário no município, dono de um condomínio.