FATALIDADE Empresário e funcionário morrem eletrocutados durante trabalho em MS Vítimas realizavam cabeamento de rede de internet

O empresário Maycon Costa Schons, de 27 anos, e seu funcionário, Ivael Amancio da Silva, de 23, morreram na noite de desta quarta-feira (17), após receberem uma descarga elétrica, na rodovia BR-060, próximo ao local conhecido como Barraca do Coco, entre os municípios de Paraíso das Águas e Chapadão do Sul. Paraíso ficou sem energia por duas horas, após o acidente.

As vítimas, e outros três funcionários de Maycon faziam cabeamento de fibra ótica. Maycon foi um dos pioneiros a levar internet via rádio para região do Coco, entre os municípios de Paraíso das Águas e Chapadão do Sul.

Segundo a polícia, a rede mexida pelas vítimas estava junto a fios de alta tensão. Em determinado momento, quando já estavam no chão os homens foram atingidos pelo fio.

Conforme o site Brito News, os homens foram levados ao Pronto Socorro de Paraíso das Águas, equipes de salvamento tentou reanimá-los, mas logo foram confirmadas as mortes.

O local atingido pelo fio de eletricidade teve pastagem queimada. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Lagoas, para procedimentos necroscópicos. Os corpos devem ser liberados às 13h de hoje.