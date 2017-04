Monte Castelo Falso médico acusado da morte de paciente no interior é preso na Capital

Marx Honorato Ortiz (38), foi preso na tarde da quarta-feira (26), no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. Marx é acusado de atuar como um "falso médico". Honorato estava sendo procurado desde o mês de março, por ter atuado de maneira ilegal no Hospital Municipal de Paranhos – distante 469 quilômetros de Campo Grande. Ainda de acordo com polícia, Marx é acusado de ser responsável pela morte de João Maria Padilha da Silva (56), que morreu em 2014, segundo a Polícia Civil.

O promotor de justiça William Marra Silva Júnior, pediu a prisão de Marx em janeiro deste ano. Na acusação, o promotor argumentou que o acusado “exercia irregularmente o ofício de profissional da medicina sem ser habilitado para tanto, expondo a vida da coletividade em constante risco”.

Óbito

De acordo com a Polícia Civil, Honorato usou os documentos, inclusive o registro profissional emitido pelo CRM-MS (Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul), do médico Marcell Marques Peres, para ser contratado.

Ainda segundo inquérito, o acusado trabalhou também como plantonista no hospital do interior nos meses de novembro e dezembro de 2014, de acordo com a investigação, e foi ele quem socorreu João Maria no dia 14 de dezembro daquele ano.

O homem chegou ao hospital passando mal e com um sangramento. O falso médico teria apenas aferido a pressão do paciente e dito que ele podia voltar para a casa. João Maria só foi internado na terceira vez que foi ao pronto-socorro, o que pode ter agravado seu caso o levando a morte.

Após o ocorrido Marx foi denunciado por homicídio doloso (quando há a intenção de matar), exercício ilegal da profissão, falsidade ideológica e desobediência.

Em seu depoimento prestado a polícia, o falso médico disse que havia cursado cinco anos de medicina em Santa Cruz de La Sierra e depois na Bolívia. E que estava tentando validar o diploma.

O acusado foi capturado e aguarda julgamento.