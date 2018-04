Fazendeiro morto a tiros hospedava integrantes de facção criminosa aponta investigação

O fazendeiro Luiz Brunetta, 62, morto por pistoleiros na noite de quinta feira (19) em uma fazenda perto da BR-463, no município de Ponta Porã, era suspeito de ligação com facções criminosas que dominam as favelas cariocas e estão radicadas na fronteira com o Paraguai, em guerra pelo controle do narcotráfico.

No dia 18 de fevereiro do ano passado, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um integrante do Comando Vermelho que estava hospedado na Fazenda Santa Edwirges, de propriedade de Luiz Brunetta e onde ele foi executado a tiros ontem à noite.

Gerisvaldo de Jesus Santos, 36, morador na Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, usava documento falso quando foi preso por policiais rodoviários federais.

O Campo Grande News apurou que ele estava na região com a missão de vigiar o Posto Capeí, na BR-463, onde funciona uma base da PRF. A rodovia é um dos principais corredores do tráfico de maconha em Mato Grosso do Sul.

“Pior posto” – Em áudios enviados para seus cúmplices cariocas através do aplicativo WhatsApp, Gerivaldo Santos afirmou que a unidade da PRF na rodovia entre Ponta Porã e Dourados é “o pior posto policial que existe na fronteira”, dando a entender que seria difícil passar pelo local com carregamentos de droga.

“Eu saí da fazenda, tô na cidade, na fazenda não pega internet, não. A fazenda é atrás do pior posto policial que existe na fronteira”, afirmou Gerisvaldo Santos.

“Já que você saiu da fazenda tem que tomar mais cuidado ainda, não passa batido, não, quanto mais com essa banha aí que tu tá, deve tá comendo bem para c… lá né?”, responde o homem que conversava com Gerisvaldo pelo aplicativo.

“A fazenda lá é o bicho, mano, cheia de fartura, o véio tem um quarto cheio de cerveja, todo dia a gente bebe 8, 10, eu ele, cada um. Ele tem uma represa cheia de peixe, freezer cheio de carne”, afirmou o suspeito preso pela PRF.

Em seguida, na mesma conversa, eles falam sobre a qualidade e o preço da maconha vendida na fronteira. “Barato, velho, pô, quarentinha, de graça”, afirma o outro bandido, ao ver a foto de uma porção de maconha, como mostra o vídeo abaixo. Eles falam também sobre um fuzil, cujas fotos Gerivaldo também enviou pelo WhatsApp.