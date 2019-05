TACURU Homem contratado para levar 1 tonelada de droga até a Bahia é preso em MS Suspeito tentou fuga mas acabou preso

Durante fiscalização na região de Tacuru, no interior de MS, na noite de ontem (16), policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreenderam cerca de 970 quilos de maconha, além de 14 quilos de skunk e seis quilos de haxixe, que estavam em um Toyota Corolla preto, com placas de Minas Gerais (MG).

A polícia fazia fiscalização no sentido Sete Quedas/Tacuru, quando avistou o Corola que se aproximava em alta velocidade do bloqueio policial e que desobedeceu ordem de parada e seguiu em fuga. A polícia iniciou perseguição até Tacuru. A equipe conseguiu alcançar o veículo e motorista se rendeu.

O homem de 29 anos de idade disse que foi contratado para pegar o veículo em Sete Quedas, já carregado com a droga, e levar a carga até a Bahia (BH).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Tacuru (MS), onde o homem foi ouvido e autuado, em flagrante, pelo crime de Tráfico de Drogas.