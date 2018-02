Fronteira Homem é morto em troca de tiros com polícia paraguaia e major é baleado 'Acusado de roubar uma camionete em Coronel Sapucaia, tentou atravessar a fronteira'

Equipe da Polícia Nacional Paraguai no local do confronto Foto: Reprodução/Porã News

Um homem, ainda não identificado, mas que teria nacionalidade brasileira, morreu em confronto com a polícia paraguaia, na noite de ontem, segunda-feira (19), na cidade do país vizinho, Capitan Bado. O rapaz, que é suspeito de ter roubado uma camionete em Coronel Sapucaia, a 400 km da Capital, e atrevessado a fronteira, trocou tiros com os policiais.

De acordo com o site Porã News, um policial ficou ferido após ser atingido por um dos disparos de arma de fogo. Identificado como Ubaldo Anibal Aguero, não há informações sobre o estado de saúde do suboficial major da Polícia Nacional do Paraguai, que foi levado para uma unidade de saúde.

Os policiais haviam sido avisados do roubo a mão armada no município brasileiro e deram início a uma perseguição ao avistarem a camionete. As policias dos dois países trabalham juntas na tentativa de identificar o corpo do brasileiro, que foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Capitan Bado.