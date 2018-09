Três Lagoas Homem é preso com drogas, armas argentinas e centenas de munições Segundo a polícia, o homem já havia sido preso por receptação no dia 12 de setembro deste ano, em Ponta Porã (MS).

Um homem de 37 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (20), na BR-262, em Três Lagoas, região leste do estado, com drogas, armas e munições.

Segundo Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito foi abordado em uma fiscalização. No caminhão que ele conduzia foi encontrado 1 tonelada de maconha em um fundo falso.

De acordo com a PRF, o suspeito também estava com 992 munições de calibre '9mm', uma pistola e um revólver. As armas eram de fabricação argentina.

Durante a abordagem, os militares verificaram que o suspeito já havia sido preso, por receptação, em Ponta Porã (MS), no dia 12 de setembro deste ano. Ele vai responder pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma.