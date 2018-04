Batayporã Homem é preso por espancar a própria irmã "Muito exaltado, o jovem disse não ter medo de polícia"

Um rapaz de 20 anos, foi preso em Batayporã, acusado de violência doméstica. A prisão foi realizada na noite de ontem, quarta-feria (18), pela Polícia Militar do município, que foram acionados por moradores.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma briga generalizada acontecia no Bairro Benedito Shaefer, quando a guarnição chegou ao local, avistou o autor empurrando uma mulher. Muito exaltado, o jovem disse não ter medo de polícia, e afirmou que iria matar sua irmã, uma adolescente de 16 anos. Os policiais tentaram conversar com o rapaz, perguntando o que estava acontecendo, mas ele disse que não iria dar satisfações às autoridades.

Em determinado momento, o acusado avançou em direção à sua irmã de desferiu um soco contra seu peito, sendo que, de imediato, os policiais o imobilizaram. O rapaz foi algemado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, sendo colocado à disposição da Justiça, sob a acusação de lesão corporal dolosa e violência doméstica.

Mesmo após ser detido, ele afirmou que quando estivesse novamente em liberdade, iria matar sua irmã. Os policiais constataram que a adolescente apresentava escoriações no pescoço e no rosto, bem como um hematoma do lado esquerdo da cabeça. A garota disse ainda às autoridades que, em determinado momento, foi enforcada pelo irmão, pensando que iria morrer.

O caso será apurado pela Polícia Civil, que tomará as devidas providências no sentido de apurar a motivação do ódio do rapaz contra a própria irmã.