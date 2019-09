TRÊS LAGOAS Homem é preso suspeito de torturar capivara em MS Polícia encontrou o animal amarrado em uma árvore cm vários ferimentos por golpes de pau

Delegacia para onde o homem foi levado Foto: JPNews

Aos 36 anos um homem foi preso ontem (12), em Três Lagoas, cidade do interior de Mato Grosso do Sul, acusado de amarrar um capivara em uma árvore e bater no animal com um pedaço de madeira.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar Ambiental foi acionada e alertada de que um homem havia capturado a capivara com um laço e estaria torturando o bicho. Os policiais foram até o local, em região conhecida como lagoinha do Alto da Boa Vista, e lá encontraram o agressor.

No endereço, os policiais acharam a capivara amarrada em uma árvore, ela tinha ferimentos por todo o corpo. O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos e levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas (Depac). Se condenado ele pode ter que pagar pena de 3 meses a 1 ano.