SÃO GABRIEL DO OESTE Mãe é suspeita de matar filho recém-nascido após parto em casa Mulher teria deixado filho fora de casa em uma bacia

Mulher está internada sob escolta policial Foto: Reprodução/Idest

Uma mulher, de 26 anos, é suspeita de matar o próprio filho recém-nascido, após realizar parto em casa nesta segunda-feira (04), em São Gabriel do Oeste.

Segundo informações do site Idest Notícias, a polícia foi acionada após a mulher procurar o hospital da cidade, durante atendimento a mulher, os funcionários do hospital atestaram rompimento de placenta, no entanto, o feto não foi encontrado, o que levantou suspeita.

Após a chegada da polícia ao hospital, a mulher confirmou que teve o filho sobre o vaso sanitário, e após o parto, ao achar que a criança estava morta, colocou a neném em uma bacia, cobriu com um pano e deixou do lado de fora da casa.

Na sequência, ela disse que que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não informou sobre o parto.

Após ouvirem a suspeita os investigadores estiveram na residência, onde encontraram a criança já sem vida em frente a casa.

O bebê pesava 3,8 quilos e estava entre 38 e 40 semanas de gestação, conforme o médico que examinou a criança.

O delegado responsável pela investigação, Fábio da Silva Magalhães, detalhou que a mulher teria escondido a gestação da família. Ela é casada e tem três filhos.

Testemunhas também foram ouvidas e todo os indícios apontam para infanticídio (quando se tira a vida de uma criança antes ou depois do momento do parto). “Quem vai me dar certeza será o exame necroscópico. O corpo do recém-nascido já foi encaminhado para o Imol em Campo Grande, onde vai passar pelo exame, que vai apontar se a criança nasceu viva ou morta”, comentou o delegado.

A mulher foi autuada por infanticídio e permanece hospitalizada no Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste, sob escolta policial.