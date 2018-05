Pornografia infantil Morador da capital e mais 4 de MS são presos em operação contra pornografia Operação Luz da Infância 2 já prendeu vários suspeitos em todos os estados.

Foto: Alysson Maruyama/TV Morena

Polícia Civil de Mato Grosso do Sul está nas ruas de várias cidades do estado para cumprir 9 mandados de busca e apreensão em operação nacional contra pornografia infantil. Até a publicação desta reportagem, quatro pessoas já tinham sido flagradas com materiais suspeitos de pedofilia e foram presas em flagrante.

Do total de mandados no estado da operação Luz da Infância 2, cinco são para Campo Grande. Um deles foi cumprido no bairro Coophavila, onde um homem de 27 anos foi preso. Segundo a Polícia Civil, na casa dele foram encontrados materiais suspeitos em computador. Lá foram apreendidos eletrônicos, computador e videogame.

Brasil todo

A operação envolve cerca de 2,6 mil policiais civis em todo o páis. O objetivo é cumprir mais de 500 mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdos relacionados a crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Quem for pego com posse dessas mídias é preso em flagrante.

Os alvos foram identificados pela Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, com base em elementos informativos coletados em ambientes virtuais, que apresentavam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.