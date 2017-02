Jardim Seminário Motorista do Uber tem veículo roubado após ameça com arma de fogo

Um cidadão, trabalhador, motorista de 25 anos, que segundo o registro fazia serviços para o Uber, foi assaltado por bandidos armados e teve o veículo roubado, por volta das 21h30 desta segunda-feira (20), na rua São Higino, no Jardim seminário, em Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima contou que deixou um passageiro na UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) e quando retornava para o Centro foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta Honda Titan, de cor preta.

Armado, um dos bandidos sacou uma arma parecida com uma pistola e mandou que a vítima deixasse o celular e saísse de dentro do carro. O ladrão assumiu a direção e fugiu junto com o comparsa, que seguiu de moto atrás dele.

O modelo e o número da placa do veículo não foram informados no registro policial. Não há informação se o carro foi encontrado e os suspeitos identificados.