CAMPO GRANDE E SIDROLÂNDIA Operação 'Ave Maria' prende quatro PMs suspeitos de corrupção em MS Nesta manhã (26), militares chegaram na sede da Corregedoria escondendo os rostos

Preso chegou com rosto escondido na Corregedoria Foto: Reprodução/Henrique Kawaminami/Campo Grande News

Quatro policiais foram presos hoje (26), durante Operação Ave Maria, deflagrada pela Corregedoria da Polícia Militar. Os nomes dos militares ainda não foram divulgados. O Campo Grande News noticiou que, dois deles são Anderson e Gilmar, sem sobrenome exposto no momento. Caixas com documentos, computador, uma mochila e uma mala foram apreendidos.

O movimento de prisões e apreensões, que cumpre 13 mandados nas cidades de Sidrolândia e Campo Grande, visa tirar de circulação grupo de PMs suspeitos de corrupção. A primeira prisão aconteceu na Capital as 8h de hoje.

Segundo o Campo Grande News, os outros três suspeitos chegaram 20 minutos após a prisão do primeiro, eles desembarcaram no prédio da Corregedoria, na rua José Gomes Domingues, no Bairro Santa Fé, em Campo Grande. Nenhum deles estavam algemados e esconderam o rosto da imprensa que esperava em frente ao prédio.

Segundo os investigadores, os presos serão levados ainda hoje para o Presídio Militar, localizado no Complexo Penal do Jardim Noroeste.

De acordo com a investigação, a natureza do crime, é corruptiva, pois os militares teriam desviado objetos apreendidos em barreiras ou mesmo liberados cargas por meio do recebimento de propina no município de Sidrolândia.

O nome ‘Ave Maria’ é alusivo a frase estampada na bandeira do município sul-mato-grossense.

Por meio de nota a PM disse não compactuar com nenhum tipo de desvio feito por seus policiais militares, e que será feita a devida apuração das irregularidades, preservando o direito de defesa dos suspeitos.

(Com relatos da reportagem do Campo Grande News).