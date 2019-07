BONITO Pai e filhos são suspeitos de tentar matar comerciante por briga em rede social Pai de 50 anos e filhos de 15 e 17 foram presos no interior

Facas apreendidas com os menores Foto: Divulgação

Um comerciante de Bonito, interior de Mato Grosso do Sul, acabou esfaqueado após um bate-boca em uma rede social. Os suspeitos é um homem de 50 anos, e seus filhos menores de 15 e 17 anos. O homem foi preso e os jovens apreendidos por tentativa de homicídio.

Conforme registro de ocorrência, quem capturou os suspeitos, foi um vizinho que é policial militar. Após o esfaqueamento, ele fez rondas nas proximidades do comércio, em determinado momento, um jovem de 17 anos levantou suspeita, durante abordagem foi encontrada com ele uma faca usada na tentativa.

O jovem foi apreendido e durante interrogatório foi descoberta a participação do pai e de um de 15 anos. Com endereço dos suspeitos, a polícia foi até a casa em um bairro da cidade, onde localizou o pai e o irmão, no local, outras facas foram apreendidas, segundo informações do registro.

Ainda segundo a polícia, briga por mensagens na rede social teria motivado o crime. Mas essas informações ainda estão sendo apuradas. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Militar de Bonito. Pai e filhos responderão por tentativa de homicídio e lesão corporal grave.