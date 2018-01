PMA autua fazendeiro em R$ 10,5 mil por desmatamento ilegal de 35 hectares de mata nativa em Bonito

Policiais Militares Ambientais de Bonito realizavam fiscalização ambiental em propriedades rurais do município ontem (12) à tarde, e em uma delas, constataram a supressão vegetal em matas nativas. O desmate medido em GPS que perfez 35 hectares foi realizado sem autorização ambiental do órgão competente. A supressão ocorrera há algum tempo e no local já existia pastagem. Parte da madeira das árvores derrubadas ainda se encontrava em leiras em meio ao pasto.

No momento da vistoria havia apenas um funcionário da fazenda. O pecuarista (79), residente em Maracaju, foi contactado e informou que adquirira a propriedade há quatro meses e que o proprietário anterior fizera o desmatamento ilegal. Ele foi autuado administrativamente e multado em R$ 10.500,00. A PMA interditou as atividades e o autuado também responderá por crime ambiental e, se condenado, poderá pegar pena de detenção de seis meses a um ano.

O infrator foi notificado a apresentar junto ao órgão ambiental Estadual um plano de recuperação da área degradada e alterada (PRADA).