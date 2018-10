Cigarros Polícia apreende 200 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai

Na manhã desta segunda-feira, 15 de outubro, em Rio Brilhante, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 200 mil maços de cigarros no km 334 da BR-163. Durante Fiscalização de rotina, a equipe abordou um veículo Volvo/FH12 com placas de Curitiba (PR) atrelado ao semirreboque com placas de Colorado (PR).

O condutor, de 38 anos, apresentou uma nota fiscal falsa, o que motivou os policiais realizar uma vistoria no compartimento de carga do veículo.

A equipe encontrou 200 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

O motorista declarou que saiu de Rio Brilhante e iria até Campo Grande onde receberia a quantia de R$ 3 mil pelo transporte do contrabando.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Dourados.