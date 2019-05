PONTA PORÃ Polícia Civil investiga feto encontrado em lixão A polícia investiga ainda se o feto poderia ter sido jogado em meio ao lixo residêncial e recolhido pelos coletores até a área do aterro sanitário

Foto: Reprodução/Porã News

Os investigadores do SIG (Setor de Investigações gerais) e agentes da Polícia Técnica foram acionados por moradores do entorno do aterro do bairro São Tomaz, em Ponta Porã, que encontraram um feto jogado situada. De acordo com informações do Porã News, o feto foi recolhido pelos agentes da Polícia Técnica e encaminhado ao IML da cidade, onde os peritos deverão realizar os exames solicitados pelo delegado Caio Macedo, responsável pelo caso.

As evidências apontam que poderia se tratar de um caso de aborto provocado com posterior abandono de feto na área do lixão, a polícia investiga ainda se o mesmo poderia ter sido jogado em meio ao lixo residêncial e foi recolhido pelos coletores até a área do aterro sanitário da cidade, onde viria a ser encontrado.

Informações da polícia indicam que o feto teria sido levado por um caminhão coletor de lixo da área do bairro da Mooca, a investigação do fato se encontra bastante adiantada, de acordo com a Polícia Civil. O delegado Caio Macedo solicitou o apoio dos moradores da região para elucidar com rapidez o crime e para isso solicitou que qualquer informação possa ser repassada via “Disque Denuncia” no número (67) 99812-3929 sem precisar se identificar, ou comparecer à 2ª Delegacia de Polícia onde será tratado com o máximo sigilo e anonimato.