Polícia divulga retrato falado de suspeito que matou após programa sexual

Após 20 meses de investigações, tudo o que a polícia tinha era um apelido. Um jovem de 27 anos foi morto a tiros na Vila Progresso e inúmeras buscas foram realizadas, sem sucesso. No entanto, testemunhas peça-chave trouxe informações relevantes para o esclarecimento do homicídio, conforme disse ao G1 nesta terça-feira (17), a delegada Célia Bezerra, responsável pelas investigações.

O suspeito estaria com cabelos e bigode grisalhos, usando óculos de grau. Na ocasião, ainda de acordo com o relato de pessoas que não se identificaram, o homem dirigia um veículo branco Uno Vivace, de quatro portas. Ele estacionou ao lado da vítima e efetuou os disparos.

"A investigação aponta que esta vítima não tinha nada a ver com o roubo. Ele implorou pela vida inclusive, conforme nos relataram as testemunhas. O que nós sabemos é que este suspeito procurou por um programa homossexual e teria sido roubado. Ele então matou alguém e agora estamos divulgando as imagens para algum possível reconhecimento e denúncias na delegacia", explicou a delegada.