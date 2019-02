ESTELIONATO Polícia prende trio suspeito de aplicar golpes em agências bancárias Com pastas de documentos, CNHs falsas e R$ 11,2 mil

Homens seguiam para Minas Gerais em um Ford/Focus Foto: Divulgação/PRF

Durante fiscalização de rotina na BR-163, na região de Jaraguari, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu nesta terça-feira (6), três homens, de 23, 32 e 53 anos, suspeitos de aplicar golpes em agências bancárias.

Os homens estavam a bordo de um carro Ford/Focus, com placas de Uberlândia (MG), e tinham como motorista, um senhor de 53 anos. Um dos passageiros tentou se desfazer de um objeto, o lançando pela janela do carro, ao notar o policiamento na via.

Segundo o site Dourados News, durante a abordagem, os policiais notaram o nervosismo dos envolvidos, que deram aos agentes três versões acerca dos motivos da viagem. A equipe solicitou que os três os acompanhasse até a delegacia do município de Jaraguari.

A polícia apreendeu uma pasta, envolvida em panos, contendo diversos cheques, requisições para desconto de cheques, oito Carteira Nacional de Habilitação (CNHs) falsas, sendo quatro com fotos de um dos passageiros e mais quatro com fotos de outro.

A PRF apreendeu com os suspeitos a quantia de R$ 11,2 mil. Também foi descoberto que todos possuíam passagem pela polícia.

Questionados sobre o material, o motorista admitiu que foi até Campo Grande para aplicar golpes de saque com cheques, utilizando documentos falsos, porém não conseguiram realizar os golpes. Disse ainda que a quantia de dinheiro encontrada foi trazida de Minas Gerais.

A ocorrência foi encaminhada ao Garras na Polícia Civil em Campo Grande.