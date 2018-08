Contrabandista de cigarros PRF prende pela segunda vez mesmo contrabandista de cigarros PRF prende pela segunda vez mesmo contrabandista de cigarros.

Foto: PRF

Na noite de ontem, quinta-feira, 09 de agosto, em Dourados/MS, na MS 156, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 350 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Em fiscalização de rotina, os policiais observaram que o condutor de um caminhão M.Benz/Atego com placas de Campo Grande/MS, entrou no trevo Anel Viário de Dourados com uma velocidade incompatível para o local, motivo pelo qual a equipe abordou o veículo.

A princípio, o condutor, de 41 anos, declarou que estava levando uma mudança de Maracaju/MS para Amambaí/MS. Porém, ele acabou confessando que estaria transportando uma carga de cigarros, que pegou o caminhão já carregado em frente de um posto em Ponta Porã/MS, e levaria para Campo Grande/MS, onde receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A equipe encontrou em meio à carga de móveis vários pacotes de cigarros que somaram 350 mil maços do ilícito.

O motorista afirmou que já fora preso em outra oportunidade conduzindo um caminhão com cigarros contrabandeados do Paraguai.

O veículo, a carga de cigarros e o motorista foram encaminhados à Polícia Federal em Dourados/MS.