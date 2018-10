Tráfico Quase 1,5 tonelada de maconha é apreendida em caminhonete "O veículo foi encontrado abandonado e o motorista não foi localizado"

Caminhonete apreendida com maconha em MS Foto: Reprodução/ DOF

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde desta segunda-feira (8) uma caminhonete com placas de Indaiatuba (SP), carregada com 1.458 quilos de maconha.

O veículo foi encontrado abandonado e o motorista não foi localizado. A apreensão ocorreu após denúncia anônima e foi feita próximo a Dourados, a 230 km de Campo Grande. A droga estava prensada em tabletes e escondida na carroceria e em compartimentos.