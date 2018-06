Siena capota na MS-475, mata jovem de 25 anos e deixa quatro pessoas feridas Acidente ocorreu na noite de ontem, na região de Novo Horizonte do Sul

Foto: Nova Notícias

Jovem identificado como Leandro Vitório, de 25 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido no final da noite de ontem, na rodovia MS-475, região do município de Novo Horizonte do Sul. O automóvel Fiat Siena em que ele estava, juntamente com outras quatro pessoas, capotou. A vítima não resistiu aos ferimentos.

Segundo o site Nova Notícias, o acidente ocorreu na altura no quilômetro 20. A suspeita é de que o condutor tenha perdido o controle da direção, fazendo com que o carro saísse da pista e capotasse. O grupo seguia de Ivinhema para Novo Horizonte do Sul. Os outros ocupantes, feridos, foram encaminhados para o hospital.