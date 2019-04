VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Torturada por 4 horas pelo ex, mulher é socorrida pela sogra Vítima foi agredida com socos, chutes, além de ter sido arrastada no chão sendo puxada pelos cabelos e asfixiada com um travesseiro

Foto: Reprodução/JP News

Mulher de 22 anos, foi torturada durante quatro horas pelo o ex-namorado que não aceita o fim do relacionamento. o caso aconteceu no último sábado (13), no município de Paranaíba.

Segundo informações divulgadas pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM ), o suspeito tem 28 anos, a mulher esteve casada com o suposto agressor por cerca de 1 e seis meses. No dia da agressão, sábado, o homem ligou para a mulher, e na sequência foi até a casa da vítima. Ao telefone a mulher chegou a dizer que estava acompanhada, com medo de o ex ir até a casa, no entanto, ao chegar na casa o homem notou que a mulher estava sozinha, pulou o portão e entrou na residência.

Já no interior do imóvel, o homem pegou o celular da vítima, onde leu mensagens pessoais, ficou violento e começou a agredir a mulher. Conforme o site Campo Grande News, a Delegada do caso, Eva Maira Cogo da Silva, disse que a vítima foi agredida com socos, chutes, além de ter sido arrastada no chão sendo puxada pelos cabelos e asfixiada com um travesseiro. O autor também tentou esfaqueá-la com uma faca de serra, mas nas duas tentativas a vítima conseguiu se proteger com as mãos e os braços.

A barbárie das agressões duraram por cerca de quatro horas, desequilibrado, segundo depoimento, o homem chegava a dizer que estava arrependido, mas seguia com as agressões e ameças de tirar a vida da ex companheira. ''Ele dizia que tinha começado, precisava terminar e que a culpa era dela. Ela tinha certeza que iria morrer'', explicou a delegada.

Depois das quatro horas de agressão, a vítima conseguiu convencer o ex a deixar o imóvel. ''Ela disse que não chamaria a polícia e que iria com ele para a casa dele, onde mora com a mãe. Eles foram para a residência e, no local, a vítima foi socorrida pela mãe do autor e levada para a Santa Casa", contou.

A vítima chegou ao hospital bastante ferida e foi internada. A Polícia Civil foi informada sobre o caso e o agressor preso pouco tempo depois. Ele passou por audiência de custódia ontem(15) e teve a prisão preventiva decretada.

Segundo a delegada, ele já tem passagem pela polícia por violência doméstica contra uma ex-namorada.