Jornalistas da RedeTV! saem no soco por política

Dois jornalistas da RedeTV!, em São Paulo, se envolveram em uma briga dentro da redação da emissora na 6ª.feira (18.set.26), após uma discussão de conteúdo político.

As informações foram divulgadas pelo portal LeoDias. Segundo a publicação, os profissionais trocaram socos e a confusão teria deixado marcas de sangue no local.

Funcionários que estavam na redação precisaram intervir para separar os dois jornalistas.

DISCUSSÃO

De acordo com o relato divulgado pelo portal, os profissionais possuem posições políticas distintas. A discussão teria começado com provocações e troca de críticas antes de evoluir para a agressão física.

O episódio ocorreu durante o expediente e interrompeu momentaneamente a rotina da redação.

A identidade dos dois jornalistas não foi informada na publicação utilizada como fonte.

REDETV!

Procurada para comentar o episódio, a RedeTV! confirmou que tomou conhecimento da ocorrência e informou que o caso será analisado internamente.

“O caso está sendo apurado internamente pela área de compliance”, informou a emissora.

Até a publicação da reportagem, a RedeTV! não havia divulgado quais medidas poderão ser adotadas em relação aos profissionais.

Também não foram informados detalhes sobre eventual registro policial ou outras providências relacionadas ao episódio.