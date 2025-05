Jardim começa a semana com vagas para babá, cozinheiro e trabalhador rural

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) está com oportunidades de emprego abertas nesta semana na Casa do Trabalhador de Jardim.

Os interessados devem comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador, localizada na Rua Campo Grande, s/n, Centro de Jardim, com documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho) e currículo atualizado.

Confira as vagas disponíveis:

Babá – 1 vaga

Cozinheiro geral – 1 vaga

Operador britador – 7 vagas

Operador de moinho (processo de moagem) – 8 vagas

Trabalhador rural – 1 vaga

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Por isso, é importante que os candidatos se dirijam o quanto antes à Casa do Trabalhador para garantir participação no processo seletivo.

Para mais informações, acesse: www.funtrab.ms.gov.br