Mais de 10 milhÃµes tÃªm dinheiro esquecido do PIS/Pasep; veja como sacar

A partir de 28 de março, mais de 10 milhões de brasileiros terão a chance de resgatar um total de R$ 26,3 bilhões esquecidos no antigo fundo PIS/Pasep. Os valores pertencem a trabalhadores do setor privado e servidores públicos que atuaram entre 1971 e 1988 e ainda não realizaram o saque. O saldo pode ser consultado por meio do site Repis Cidadão, lançado pelo Ministério da Fazenda, ou pelo aplicativo do FGTS. Segundo o governo, o valor médio disponível por pessoa é de aproximadamente R$ 2,8 mil, corrigido pela inflação, mas pode variar conforme o tempo trabalhado e o salário recebido na época.

COMO SABER SE TENHO DINHEIRO A RECEBER?

Os trabalhadores podem conferir se possuem valores esquecidos acessando a plataforma Repis Cidadão. O procedimento é simples:

Acesse repiscidadao.fazenda.gov.br;

Clique em "Entrar com gov.br" (é necessário ter conta nos níveis prata ou ouro);

Faça login com CPF e senha, e autorize o acesso;

Insira o NIS (Número de Identificação Social), encontrado na carteira de trabalho, no site Meu INSS ou no extrato do FGTS;

Clique em "Pesquisar". Se houver saldo disponível, o site informará os próximos passos para solicitar o saque.

COMO SOLICITAR O SAQUE?

O pedido de resgate pode ser feito presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo do FGTS.

Caso o beneficiário ainda esteja vivo, basta apresentar um documento oficial com foto. Para herdeiros, será necessário apresentar documentação adicional, como:

Certidão PIS/PASEP/FGTS emitida pela Previdência Social com a relação de dependentes habilitados à pensão por morte;

Declaração de dependentes habilitados à pensão emitida pelo órgão pagador do benefício;

Autorização judicial ou escritura pública assinada por todos os sucessores, confirmando o direito ao saque.

QUANDO O DINHEIRO SERÁ DEPOSITADO?

Após a solicitação, a Caixa analisará o pedido e repassará as informações ao Ministério da Fazenda. O pagamento será realizado diretamente na conta bancária do beneficiário ou via conta poupança social digital,

Se o saque não for solicitado até setembro de 2028, os valores serão definitivamente incorporados ao Tesouro Nacional, sem possibilidade de recuperação.

O QUE ERA O ANTIGO PIS/PASEP:

Criado em 1970, o PIS/Pasep visava aumentar a poupança de trabalhadores privados e servidores públicos. Em 1975, os programas foram unificados no Fundo PIS-Pasep, extinto em 1988 e substituído pelo abono salarial atual. Em 2020, as cotas não sacadas foram transferidas para o FGTS e, em 2023, para o Tesouro Nacional.

O abono salarial atual, pago anualmente, é diferente do antigo fundo, sendo destinado a trabalhadores que cumpram os requisitos do programa.