Service Hub inaugura sede em Campo Grande e fomenta negócios bilaterais

Na noite de 2ª feira (09.dez.24), foi inaugurada em Campo Grande a Service Hub, com sede localizada no bairro Cidade Jardim. Especializada em internacionalização de negócios bilaterais, a empresa tem como foco conectar Brasil e Paraguai, promovendo oportunidades estratégicas para empresários locais e internacionais.

Com um modelo de atuação voltado para facilitar o acesso de investidores à Rota Bioceânica, a Service Hub promete ser uma aliada no desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul. Durante o evento, o sócio-diretor Joaquim Passos destacou os serviços oferecidos e a importância de sua localização estratégica.

"O objetivo da Service Hub é trazer empresários para Campo Grande e região, especialmente com foco na Rota Bioceânica. Nossa empresa oferece um amplo leque de serviços, incluindo asfalto ecológico, locação de veículos e todo o suporte necessário para pequenos e grandes empresários que desejam se instalar em Mato Grosso do Sul, no interior ou até mesmo no Paraguai. Estamos focados em facilitar essa integração econômica, oferecendo suporte logístico e consultoria estratégica. Campo Grande, sendo a capital da Rota Bioceânica, é um ponto estratégico para fomentar negócios e expandir o comércio na região, conectando mercados e promovendo o crescimento econômico de Brasil, Paraguai e demais países envolvidos", afirmou Joaquim Passos.

Conexão internacional e potencial paraguaio

O evento também contou com a presença de representantes paraguaios, que reforçaram a relevância da parceria entre os dois países para o fortalecimento econômico da região. Representando o empresário Pedro Gonzalez, o paraguaio Julio Ramirez destacou o crescente potencial empresarial do Paraguai e a importância da Service Hub nesse contexto.

"É uma satisfação imensa estar aqui para prestigiar a inauguração da Service Hub, uma empresa que conecta negócios entre Brasil e Paraguai. Já fazia falta uma iniciativa como essa, que une os dois países e facilita o ambiente de negócios para empreendedores. O Paraguai, nos últimos anos, tem se destacado como um ecossistema empresarial favorável, atraindo mais de 200 empresas brasileiras, incluindo grandes frigoríficos e indústrias como a Minerva. A Service Hub chega para preencher um vazio importante, resolvendo gargalos burocráticos e oferecendo suporte essencial para empresas que querem investir no Paraguai e na Rota Bioceânica", declarou Ramirez.

Benefícios para Campo Grande e Mato Grosso do Sul

Representando a Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Betinho (Republicanos) ressaltou o impacto positivo da Service Hub para o desenvolvimento local, principalmente em um cenário de crescimento econômico impulsionado pela Rota Bioceânica.

"A Rota Bioceânica será um divisor de águas para a nossa economia, e iniciativas como a da Service Hub chegam no momento certo para impulsionar nosso desenvolvimento. Campo Grande tem um grande potencial logístico, sendo uma capital planejada e bem localizada. Com políticas públicas adequadas e suporte ao empreendedor, projetos como este terão sucesso e contribuirão para o crescimento de nossa cidade e estado", destacou Betinho.