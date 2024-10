Prefeita e o Cônsul do Brasil em Luxemburgo discutem Rota Bioceânica

A prefeita de Campo Grande (MS), Adriane Lopes (PP), se reuniu na 3ª feira (29.out.24), com o Cônsul Honorário do Brasil em Luxemburgo, André Bezerril.

A reunião ocorreu no no Paço Municipal, onde foram discutidas as oportunidades comerciais, culturais e tecnológicas que a Rota Bioceânica pode trazer à cidade.

A prefeita enfatizou a importância da visita: “O desenvolvimento econômico é prioridade”.

Segundo ela, a Rota Bioceânica pode facilitar investimentos significativos, posicionando Campo Grande como um hub de oportunidades. “Estamos comprometidos em explorar todas as possibilidades para impulsionar o crescimento e a inovação na cidade”, acrescentou.

Luxemburgo, com sua economia desenvolvida e crescimento constante, demonstrou interesse nas potencialidades de Campo Grande. “A logística será uma área de grande interesse. No próximo ano, retornarei com o governo luxemburguês para uma missão oficial, onde buscaremos parcerias”, afirmou o cônsul Bezerril. Essa declaração ressalta a intenção de consolidar laços comerciais que beneficiem ambas as regiões.

A Rota Bioceânica é um projeto que visa integrar o Centro-Oeste brasileiro aos portos do norte chileno por meio de corredores rodoviários. Com a implementação da rota, Campo Grande se tornará um importante hub de distribuição, conectando Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.

Com uma extensão de 2.396 quilômetros, a Rota Bioceânica liga os oceanos Atlântico e Pacífico, passando pelos portos de Antofagasta e Iquique, no Chile. O projeto promete reduzir distâncias e custos de acesso aos principais mercados consumidores do mundo, além de polos tecnológicos da Ásia e América do Norte