9º Feirão Habita Campo Grande facilita acesso à casa própria com subsídios

Começou no dia 7 de agosto, no Pátio Central Shopping, a 9ª edição do Feirão Habita Campo Grande. O evento visa facilitar a compra do primeiro imóvel para famílias da capital com condições especiais e subsídios.

Reconhecido como o maior da região Centro-Oeste em habitação social, o Feirão segue até 22 de agosto, de segunda a sábado, das 8h às 19h. São mais de 200 imóveis disponíveis, entre casas e apartamentos, oferecidos por sete construtoras e imobiliárias.

Além do subsídio de até R$ 20 mil da Prefeitura, o Governo do Estado e parceiros privados também oferecem benefícios para reduzir a entrada do financiamento. O programa Bônus Sonho de Morar dobrou o número de subsídios nesta edição, concedendo 600 benefícios.

Feirão é oportunidade para adquirir a casa própria | Foto: Divulgação

A prefeita Adriane Lopes destacou a importância do Feirão para a cidade. Ela citou o jovem Mateus Lucas, que conseguiu seu primeiro imóvel com o auxílio do evento e comemorou a conquista aos 21 anos, reforçando o impacto social do programa.

Outros beneficiados também celebraram a oportunidade, como Abner Eugênio, que conseguiu quase R$ 70 mil em subsídios para adquirir uma casa para sua família. E Leonardo Cardoso, policial militar, aproveitou o Feirão para financiar um imóvel próximo à sua residência atual.

Os subsídios são distribuídos conforme a renda familiar, com R$ 20 mil para famílias até R$ 2.850, R$ 10 mil para rendas entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700, e R$ 4 mil para até 7 salários mínimos. Parceiros privados também oferecem R$ 6 mil adicionais por imóvel.

Feirão oferece subsídios de até R$20 mil | Foto: Divulgação

O diretor-presidente da Emha, Claudio Marques, ressaltou a importância de levar o evento ao centro da cidade, incentivando o comércio local e facilitando o acesso das famílias. Ele afirmou que o Feirão é uma chance real para famílias com renda baixa realizarem o sonho da casa própria.

Para participar do programa Bônus Sonho de Morar, o interessado deve ter renda familiar bruta de até sete salários mínimos, estar cadastrado na Emha, não possuir imóvel próprio e atender aos critérios dos programas habitacionais sociais.

SERVIÇO



9º Feirão Habita Campo Grande

Data: 7 a 22 de agosto de 2025

Horário: 8h às 19h

Local: Pátio Central Shopping – Rua Mal. Rondon, 1380, Centro