Articulação de Vander garante moradia para mais 50 famílias de Ribas do Rio Pardo

A Caixa Econômica Federal (CEF) formalizou na 4ªfeira (27.mai.26), a assinatura do contrato para a construção de 50 moradias populares em Ribas do Rio Pardo, por meio do programa Minha Casa Minha Vida.

O programa, criado e executado pelo governo do presidente Lula (PT), faz parcerias com os estados e municípios e, com a atuação parlamentar do deputado federal Vander Loubet (PT) - pré-candidato a senador nas eleições deste ano - vem avançando no combate ao déficit habitacional em Mato Grosso do Sul.

Os atuais contratos correspondem à etapa 2 do projeto de moradias populares no Residencial Jardim das Acácias. O valor do investimento é de R$ 9.245.000,00, sendo R$ 7.700.000,000 do Governo Federal, R$ 775 mil do Estado e R$ 770 mil do Município (doação do terreno para o empreendimento).

"Essas parcerias são fundamentais para fortalecer e ampliar o alcance dos programas lançados por Lula para assegurar o direito da casa própria a quem não tem", destacou Vander.

ATUAÇÃO DECISIVA

Entre as lideranças empenhadas na busca de soluções para reduzir o déficit de moradias na cidade, os vereadores Jaqueline Arimura e Lucas Lopes contam com a atuação parlamentar de Vander. Com a indústria de papel e celulose da Suzano, a população teve um crescimento acima do normal, o que exige maior demanda de moradias. Ele dizem que o desenvolvimento econômico precisa ser sinônimo de inclusão social.

"Nós, riopardenses, somos gratos a todos que estão conosco nesta luta. E agora temos mais esta conquista, que contou com o esforço do Vander", disse Jaqueline.

Foto: Edyelk Santos/Agehab

O prefeito Roberson Moureira (PSDB) disse que a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo foi a primeira a assinar o Minha Casa Minha Vida porque a moradia é uma das prioridades da gestão. Enfatizou que o contrato responde às esperanças de muitas famílias e enalteceu o empenho de todas as forças alinhadas na parceria. A diretora-presidente da Agência Estadual de Habitação (Agehab), Maria do Carmo Avesani, também ressaltou a importância da parceria para atender ao crescimento habitacional do município.

"Ribas do Rio Pardo vive um ciclo de desenvolvimento. A união entre Município, Estado e Governo Federal é fundamental para garantir moradia digna às famílias, o que demonstra o compromisso social e o planejamento para acompanhar o crescimento da cidade", concluiu Maria do Carmo.