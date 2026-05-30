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30 de maio de 2026
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Vander Loubet reúne lideranças e debate investimentos em Ponta Porã

Recepção ao deputado foi organizada pelo vereador Edinho Quintana e por Miltinho Madeiras

Vander Loubet cumpre agenda em Ponta Porã (MS). Foto: Luís Felipe SudorioVander Loubet cumpre agenda em Ponta Porã (MS). Foto: Luís Felipe Sudorio
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A Câmara Municipal de Ponta Porã (MS) recebeu nesta semana o deputado federal Vander Loubet (PT), líder do Governo Federal no Congresso Nacional e atualmente em seu sexto mandato. O parlamentar, que também é pré-candidato ao Senado, participou de agenda política voltada ao debate sobre investimentos, desenvolvimento regional e articulação institucional para o município.

Durante o encontro, Vander conversou com representantes da imprensa, lideranças locais e moradores sobre projetos em andamento, recursos destinados à cidade e perspectivas para ampliar investimentos federais em áreas estratégicas para Ponta Porã.

O vereador de Ponta Porã Edinho Quintana e o deputado federal Vander Loubet. Foto: Luós Felipe Sudório

A recepção ao deputado foi organizada pelo vereador Edinho Quintana e por Miltinho Madeiras, suplente de vereador. Ambos são apontados como importantes lideranças do grupo político que busca ampliar a representatividade de Ponta Porã nos espaços de decisão estadual e federal. Edinho, inclusive, é pré-candidato a deputado estadual em Mato Grosso do Sul, devido a sua influência política na cidade fronteiriça. 

A agenda reforçou o alinhamento político entre as lideranças locais e o Governo Federal, destacando a importância da articulação institucional para viabilizar obras, programas e ações voltadas à geração de oportunidades, desenvolvimento econômico e melhoria da qualidade de vida da população.

Segundo os participantes, o encontro também serviu para fortalecer o diálogo em torno dos desafios da região de fronteira e das estratégias para garantir mais investimentos para Ponta Porã e Mato Grosso do Sul.

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