Abertas inscrições para chefia-geral da Embrapa Pesca e Aquicultura

Estão abertas até a próxima sexta-feira, 25 de julho, as inscrições para o processo de seleção da nova chefia-geral da Embrapa Pesca e Aquicultura, sediada em Palmas (TO). A unidade, criada em agosto de 2009, está em seu segundo processo de escolha de líder geral e é uma das referências nacionais em pesquisa voltada à pesca e aquicultura, contando com estruturas como o Núcleo de Conservação e Coleções de Peixes Nativos.

A seleção é voltada exclusivamente a empregados da Embrapa com nível superior (analistas ou pesquisadores) e exige, como critérios eliminatórios, título de mestre em área de atuação da empresa e pelo menos cinco anos de experiência comprovada em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), sendo ao menos dois deles em gestão. Entre os requisitos desejáveis estão habilidades de articulação nacional e internacional, liderança e formação em gestão.

COMITÊ DE SELEÇÃO REUNIRÁ ESPECIALISTAS INTERNOS E EXTERNOS

A condução do processo é responsabilidade de um Comitê de Seleção de Chefes (CSC), composto por sete membros com perfis diversos e reconhecida experiência técnico-gerencial ou científica. A presidência está a cargo de Mirian Therezinha Souza da Eira, acompanhada pelo secretário-executivo Divonzil Goncalves Cordeiro, pela gestora Ana Paula Contador Packer e pelo representante eleito da unidade, Eduardo Sousa Varela.

Três membros externos completam o comitê: Eduardo Akifumi Ono, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA); Marilsa Patrício Fernandes, da Associação de Piscicultores em Águas Paulistas e da União (Peixe SP); e Pablo Vidal Torrado, da Universidade de São Paulo (USP).

ETAPAS E CRONOGRAMAS

O processo seletivo será conduzido em três etapas principais:

Recrutamento e homologação de candidaturas (16 a 25 de julho) – Inclui a inscrição e análise documental dos candidatos. Habilitação (04 de agosto a 23 de setembro) – Os candidatos deverão apresentar seus históricos profissionais, defender publicamente suas propostas de gestão e passar por avaliação do comitê, que indicará até três nomes finalistas. Seleção final (24 de setembro a 03 de novembro) – A Diretoria-Executiva da Embrapa conduzirá entrevistas com os indicados e escolherá o novo chefe-geral, cuja nomeação será formalizada em 3 de novembro, com início de gestão previsto para 2026.

O mandato será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais dois, mediante avaliação de desempenho e decisão pela recondução.

Além da unidade de Palmas, outros oito centros de pesquisa da Embrapa também estão com processos abertos para seleção de novas lideranças, entre eles a Embrapa Arroz e Feijão (GO), Embrapa Café (DF), e Embrapa Gado de Corte (MS).

A escolha de lideranças por meio de comitês técnicos e ampla divulgação das etapas reforça o compromisso da Embrapa com a transparência e a excelência na gestão de suas unidades, fundamentais para o fortalecimento da pesquisa agropecuária no país.