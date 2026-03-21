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21 de março de 2026
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CAMPO GRANDE (MS)

Fã do presidiário Bolsonaro, vereadora chama Lula de 'bandido'

Extremista de direita ficou 'nervosa' após Câmara aprovar o título de Visitante Ilustre ao presidente Lula

Aliada do presidiário Jair Bolsonaro e parte do clã da extrema direita, Ana Portela ofende o presidente da República. Fotos: Arquivo | Redes sociais.Aliada do presidiário Jair Bolsonaro e parte do clã da extrema direita, Ana Portela ofende o presidente da República. Fotos: Arquivo | Redes sociais.
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"Fechem suas casas que vai ter um bandido em Campo Grande", essa frase foi dita pela vereadora campo-grandense do PL, Ana Portela (Ana Cláudia Pereira Portela), durante audiência na Câmara Municipal na 5ª feira (19.mar.26). 

A extremista de direita se referiu ao líder brasileiro como "bandido", mesmo sendo o ex-mandatário Jair Bolsonaro, que é condenado e presidiário na Papudinha. Esse, o verdadeiro bandido, porém, é ídolo de Ana Portela. 

"Na semana que vem, o Lula vai tá aqui, em Campo Grande, sediando aí a COP. Então, pedir pra população, fechem suas casas, se cuidem, porque a gente vai ter um bandido aqui na nossa cidade. Ah, é, posso falar ou não posso? É que tem coisa que precisa ser ser dita, o óbvio, às vezes, que as pessoas são cegas, presidente (sic)", disparou a extremista de direita.

Portela ficou "nervosa", devido ao fato de ter sido aprovado na referida sessão um projeto que concede o título de Visitante Ilustre ao presidente Lula. A proposta partiu do vereador petista Landmark Rios.

O líder brasileiro deve cumprir agenda na Capital sul-mato-grossense no dia 22 de março, que antecede a abertura oficial da 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre Espécies Migratórias (CMS COP15), que será realiza entre os dias 23 e 29 de março. 

Após ser orientada pela presidência da Casa de Leis a retirar a ofensa ao presidente do país, Portela se negou a rever sua fala. Papy, presidente do Legislativo, informou que não iria registrar a ofensa.

Aliados do presidiário Jair Bolsonaro costumam, com frequência, atacar o presidente Lula com ofensas, em grande parte referindo-se a ele como um gestor corrupto. No entanto, não há qualquer processo que sustente as afirmações dos extremistas de direita. Em contraste, há contra os candidatos deles inúmeros processos e condenações. No caso de Flávio Bolsonaro, por exemplo, pré-candidato do PL à Presidência, há em curso processos de rachadinha.

 

 

 

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