Vander confirma vinda do presidente do Incra à Capital de MS (vídeo)

O presidente nacional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), César Aldrighi, deve chegar a Campo Grande (MS) na noite desta 6ª.feira (20.mar.26). A informação foi confirmada em vídeo pelo deputado federal Vander Loubet (PT).

Segundo o parlamentar, a articulação para viabilizar a vinda de Aldrighi começou na manhã de hoje.

A necessidade de trazer o presidente do Incra para dialogar diretamente com os movimentos, no entanto, já vinha sendo discutida há algumas semanas.

De acordo com apuração da reportagem, o vereador campo-grandense Landmark Rios (PT) e o superintendente do Incra no estado, Paulo Roberto da Silva, perceberam, em reuniões com representantes da luta por terra na sede do órgão, que as lideranças não queriam apenas que a demanda fosse levada a Brasília, mas sim a presença do comando nacional em Campo Grande.

A partir disso, o deputado, ao lado do vereador Landmark, procurou o superintendente Paulo Roberto, e passou o dia em articulações para tentar destravar a situação.

A sede do Incra na Capital de MS foi ocupada por manifestantes em 16 de março. No local, centenas de manifestantes cobravam mais agilidade nos processos da reforma agrária.

A pressão aumentou durante a madrugada desta 6ª, com o bloqueio parcial da BR-163 por trabalhadores rurais.

"Hoje de manhã eu e o vereador Landmark fomos junto ao Paulinho e de lá eu liguei para o presidente do INCRA para a gente construir a vinda dele aqui, para que, com a presença dele, possamos negociar com os movimentos que ocuparam o INCRA e também com aqueles que fecharam a rodovia", revelou Vander.