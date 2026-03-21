Vander confirma vinda do presidente do Incra à Capital de MS (vídeo)

O presidente nacional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), César Aldrighi, deve chegar a Campo Grande (MS) na noite desta 6ª.feira (20.mar.26). A informação foi confirmada em vídeo pelo deputado federal Vander Loubet (PT).
Segundo o parlamentar, a articulação para viabilizar a vinda de Aldrighi começou na manhã de hoje.
A necessidade de trazer o presidente do Incra para dialogar diretamente com os movimentos, no entanto, já vinha sendo discutida há algumas semanas.
De acordo com apuração da reportagem, o vereador campo-grandense Landmark Rios (PT) e o superintendente do Incra no estado, Paulo Roberto da Silva, perceberam, em reuniões com representantes da luta por terra na sede do órgão, que as lideranças não queriam apenas que a demanda fosse levada a Brasília, mas sim a presença do comando nacional em Campo Grande.
A partir disso, o deputado, ao lado do vereador Landmark, procurou o superintendente Paulo Roberto, e passou o dia em articulações para tentar destravar a situação.
A sede do Incra na Capital de MS foi ocupada por manifestantes em 16 de março. No local, centenas de manifestantes cobravam mais agilidade nos processos da reforma agrária.
A pressão aumentou durante a madrugada desta 6ª, com o bloqueio parcial da BR-163 por trabalhadores rurais.
"Hoje de manhã eu e o vereador Landmark fomos junto ao Paulinho e de lá eu liguei para o presidente do INCRA para a gente construir a vinda dele aqui, para que, com a presença dele, possamos negociar com os movimentos que ocuparam o INCRA e também com aqueles que fecharam a rodovia", revelou Vander.
Com a confirmação de que o presidente do órgão viria ao estado, os manifestantes decidiram liberar a rodovia e aguardar a reunião prevista para sábado.
Ao longo do dia, novas conversas com lideranças dos movimentos ajudaram a conter o avanço da crise.
“Depois disso nós fomos lá na universidade (UFMS), fizemos uma reunião e agora à tarde, com a intermediação junto com o Paulinho e as lideranças do movimento, nós conseguimos fazer um acordo", acrescentou Vander Loubet.
O presidente do Incra, César Aldrighi, deve se reunir com os trabalhadores na manhã de sábado (21.mar.26).
“O presidente do INCRA tá chegando hoje à noite, amanhã de manhã vai sentar com os movimentos para a gente poder ajustar uma saída e também o compromisso do governo federal no sentido de assentar aquelas famílias que estão aguardando há muito tempo, na luta pela reforma agrária e por um pedaço de terra", detalhou Vander.
O deputado afirmou que a negociação envolveu uma articulação conjunta ao longo de todo o dia, com participação de parlamentares e representantes do Incra.
“É importante para as lideranças que tanto eu, a deputada Camila (Jara), o deputado Zeca e o vereador Land, junto com o presidente do INCRA e com a Marina, trabalhamos o dia inteiro no sentido de encontrar essa saída, demonstrando o compromisso com a reforma agrária", concluiu.
Assista ao vídeo de Vander na íntegra:
A expectativa agora é de que a reunião traga encaminhamentos concretos para as famílias que aguardam assentamento no estado.