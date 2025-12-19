Ação nacional intensifica fiscalização para reduzir acidentes nas rodovias federais

A maior mobilização nacional de segurança viária do país tem início nesta 5ªfeira (18.dez.25) em todo o território brasileiro. A Operação Rodovida 2025/2026 reúne órgãos de trânsito para reduzir acidentes nos períodos de maior fluxo nas rodovias federais.

A ação segue até o Carnaval e abrange os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, quando há aumento significativo da circulação de veículos. O foco é a prevenção da violência no trânsito durante as viagens de fim de ano.

Em Mato Grosso do Sul, o Patrulhamento Viário do Detran-MS será responsável pela fiscalização das estradas. O trabalho contará com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRE).

Segundo o gerente especial de Fiscalização e Patrulhamento Viário do Detran-MS, Rubens Ajala, as equipes serão reforçadas. A intensificação ocorrerá nos trechos mais movimentados antes do Natal e do Ano Novo, em vias urbanas e rodovias federais, em parceria com a PRF.

Além das ações de fiscalização, o Detran-MS também atuará na área educativa. Nos dias 23 e 30 de dezembro, a partir das 9h, haverá abordagem orientativa para passageiros no Terminal Rodoviário de Campo Grande.

A Operação Rodovida é coordenada pela Polícia Rodoviária Federal e segue diretrizes de iniciativas internacionais e nacionais. Entre elas estão a Década de Ação pela Segurança no Trânsito, da ONU, e o PNATRANS.

No âmbito estadual, a operação conta com a participação de diversos órgãos. Integram a ação o Detran-MS, GGIT, CETRAN, AGESUL, PMRE e o CEMATRAN da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.