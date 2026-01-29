Adolescentes suspeitos de matar cão Orelha já teriam tentado afogar outro animal, diz polícia

As investigações sobre a morte do cão comunitário Orelha, em Santa Catarina, apontam que os mesmos adolescentes suspeitos do crime já teriam cometido outro episódio de violência contra animais na região da Praia Brava, em Florianópolis.

Segundo a Polícia Civil, no início de janeiro o grupo tentou afogar um cachorro comunitário conhecido como Caramelo, jogando o animal no mar. Ele conseguiu escapar e sobreviveu à agressão registrada por câmeras de monitoramento.

Após o episódio, Caramelo foi localizado em boas condições de saúde e acabou sendo adotado pelo delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, responsável por acompanhar as investigações do caso Orelha.

O delegado confirmou publicamente a tentativa de afogamento e destacou que o animal sobreviveu, assim como outros cães comunitários vítimas de maus-tratos que acabaram resgatados na região.

Orelha tinha cerca de 10 anos e era cuidado por moradores da Praia Brava. Ele foi encontrado gravemente ferido neste mês e morreu durante atendimento veterinário, após não resistir às agressões sofridas.

A polícia identificou ao menos quatro adolescentes como suspeitos de terem atacado o animal de forma violenta, com ferimentos concentrados principalmente na região da cabeça, indicando intenção de matar.

O caso resultou na abertura de dois inquéritos: um para apurar a morte do cão e outro para investigar denúncias de coação contra testemunhas. Familiares dos adolescentes estariam pressionando pessoas que presenciaram os fatos.

Três adultos foram indiciados por coação, mas os nomes não foram divulgados. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos, com recolhimento de celulares e notebooks dos suspeitos.

Dois dos adolescentes investigados estão em viagem aos Estados Unidos, segundo a Polícia Civil. A viagem já estaria programada e o retorno ao Brasil é esperado para os próximos dias.

O Ministério Público de Santa Catarina acompanha o caso por meio das promotorias da Infância e Juventude e do Meio Ambiente, que avaliam as medidas legais cabíveis diante da gravidade dos fatos.