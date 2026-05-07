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07 de maio de 2026
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RECICLAGEM

Solurb alerta sobre risco de lixo mal descartado em evento em CG

Ação na Festa das Nações Amigas de MS orienta população sobre descarte seguro de perfurocortantes e prevenção de acidentes.

Reprodução/Divulgação
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A Solurb participa da 3ª Festa Inclusiva das Nações Amigas de Mato Grosso do Sul, que acontece entre os dias 07 e 09 de maio, no estacionamento do Comper Itanhangá, em Campo Grande. A entrada é gratuita e o evento será realizado das 17h às 22h.

Durante os três dias de programação, a concessionária responsável pela limpeza urbana na Capital leva ao público uma ação de orientação sobre o descarte correto de resíduos, com foco especial em materiais perfurocortantes.

O tema, segundo a empresa, tem ganhado urgência dentro das residências e no serviço de coleta. Objetos como vidros quebrados, lâminas, espelhos, latas e principalmente agulhas estão entre os principais causadores de acidentes envolvendo coletores de lixo.

A situação se agravou com o aumento do uso de medicamentos aplicados por canetas injetáveis, o que ampliou a presença de agulhas no lixo doméstico. Sem o descarte adequado, o risco atinge não apenas os profissionais da coleta, mas também moradores e toda a cadeia de manejo de resíduos.

No estande montado no evento, a Solurb vai oferecer atendimento ao público, distribuição de materiais informativos, entrega de brindes e ações de orientação direta com os visitantes. A proposta é aproximar a informação do cotidiano das pessoas e reforçar práticas seguras.

A empresa também destaca a importância de atitudes simples, como embalar corretamente vidros quebrados e acondicionar perfurocortantes de forma segura antes do descarte.

“Seu lixo pode ferir. Dê uma mão aos coletores”, reforça a campanha.

SERVIÇO

  • 3ª Festa Inclusiva das Nações Amigas de MS
  • Local: Comper Itanhangá – Campo Grande (MS)
  • Data: 07, 08 e 09 de maio de 2026
  • Horário: 17h às 22h
  • Entrada gratuita
Tags: Festa Inclusiva das Nações Amigas, MATO GROSSO DO SUL, SOLURB
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