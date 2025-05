Alunos de Miranda são homenageados na ALEMS

Estudantes da Escola Estadual Carmelita Canale Rebuá, de Miranda (MS), foram homenageados na Assembleia Legislativa.

O reconhecimento veio após a conquista de menção honrosa no Concurso Internacional de Talentos da Matemática (ITMC) 2025, na Tailândia.

A moção de congratulação foi proposta pelo presidente da Casa, deputado estadual Gerson Claro (PP).

O grupo representou o Mato Grosso do Sul em uma das maiores competições estudantis do mundo.

Participaram do torneio sete alunos do 6º ano do ensino fundamental II da escola pública estadual.

A equipe foi formada por Arthur Rojes, Emanuelli Trindade, Isabelly Nascimento, Jhonatan Villalba, Luis Gustavo Santos, Marcos Lemos e Pethrus Rodrigues.

O deputado destacou o valor do feito como um exemplo do potencial da educação pública do Estado. “Esses jovens mostraram que a educação pública tem talento, e merece ser valorizada. Levar o nome de Miranda e do Mato Grosso do Sul para o mundo é um feito extraordinário que deve servir de exemplo e inspiração para todos nós”, declarou Gerson Claro.

A homenagem também se estendeu aos professores, coordenadores e gestores da unidade escolar.

Foram reconhecidos os coordenadores das quatro áreas do conhecimento, além da equipe pedagógica.

A diretora Izamara Albuquerque, a vice-diretora Andréia Martins e a presidente da APM, Cintia Beulk, também foram citadas.

O deputado frisou o papel da escola como base para transformação social e desenvolvimento regional. “A transformação social que desejamos passa, obrigatoriamente, pela sala de aula. E hoje, o exemplo vem de Miranda, com muito orgulho para todo o nosso estado”, concluiu.