Amigos e familiares lançam, na 6ª feira, Projeto Social idealizado por assessor morto atropelado

Na 6ª feira, 12 de setembro, data em que o psicólogo Luiz Torchetti Neto completaria 36 anos, amigos e familiares se reúnem no HEMOSUL de Campo Grande (MS) para fundar o projeto social MOVA-SE, uma iniciativa que nasce do sonho coletivo de transformar a dor em solidariedade.

O MOVA-SE, sigla que simboliza ação e movimento em prol da comunidade, era uma ideia antiga entre amigos que atuavam no movimento estudantil da Uniderp, universidade onde Luiz teve participação marcante. Agora, o projeto ganha forma como uma homenagem concreta ao legado deixado por ele — um jovem militante, articulador político e defensor incansável das juventudes sul-mato-grossenses.

A fundação do projeto marca também um ato de resistência e afeto diante da perda repentina de Luiz, morto há pouco mais de um mês, vítima de um atropelamento ocorrido na madrugada de 3 de agosto na Avenida Ernesto Geisel, na Capital sul-mato-grossense.

SANGUE E SOLIDARIEDADE

O ato inaugural do MOVA-SE acontecerá com uma campanha de doação de sangue no HEMOSUL, reforçando o compromisso social que sempre guiou a trajetória de Luiz.

A data escolhida não é por acaso: 12 de setembro seria o aniversário de Luiz. Em comum acordo com a família, os amigos decidiram transformar o luto em ação, e o nascimento do projeto é também um símbolo de continuidade de sua missão de vida.

JUSTIÇA!

Além da homenagem, a fundação do MOVA-SE também carrega um pedido por justiça. Isso porque o caso envolvendo a morte de Luiz Torchetti passou a ser investigado não apenas como um acidente de trânsito, mas também como vilipêndio de cadáver. Isso após familiares denunciarem o desaparecimento de seus pertences pessoais, como o celular, tênis e um relógio de pulso, que teriam sido subtraídos ainda no local do acidente.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai de Luiz chegou à cena cerca de 30 minutos após o atropelamento e percebeu que o corpo do filho estava calçando apenas meias e com o braço exposto. A ausência dos objetos foi registrada formalmente, e a Polícia Civil abriu nova frente de investigação.

Até o momento, apenas as chaves do carro e um escapulário foram devolvidos à família. O celular de Luiz, um Galaxy Edge 20 Pro, ainda se mantém ativo, o que reforça as suspeitas de furto logo após a colisão.

TRAJETÓRIA

'Essa aqui foi quando criamos a Semana Cultural, em que levamos Munhoz & Mariano e Bruninho & Davi para os intervalos da Uniderp', disse o amigo Ítalo Buarque Gusmão, o primeiro da direita para a esquerda

Luiz Torchetti era assessor parlamentar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul no mandato do deputado estadual Roberto Hashioka e referência em políticas públicas para a juventude. Militava desde jovem por mais inclusão, oportunidades e representatividade, e era figura presente em conselhos e fóruns voltados ao protagonismo juvenil. Colegas o descrevem como conciliador, comprometido e generoso.

Sua morte causou comoção em toda a comunidade política e social de Mato Grosso do Sul. Desde então, inúmeras homenagens têm sido prestadas, nas redes sociais e em eventos públicos, ressaltando seu legado de empatia e engajamento.

SERVIÇO

Fundação do MOVA-SE