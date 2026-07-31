Apê onde Elize esquartejou o marido é anunciado por R$ 2,8 milhões

A cobertura onde Elize Matsunaga matou e esquartejou o empresário Marcos Kitano Matsunaga voltou ao mercado imobiliário. O imóvel, na Vila Leopoldina, zona Oeste de São Paulo, está anunciado por R$ 2,8 milhões.

O apartamento duplex apareceu há cerca de um mês em uma plataforma especializada na venda de imóveis de alto padrão.

Construída a partir da união de dois apartamentos, a cobertura tem 340 metros quadrados, cinco suítes, quatro vagas de garagem, churrasqueira, piscina privativa e banheira de hidromassagem.

Segundo o anúncio, o condomínio custa R$ 6.087 por mês. Já o IPTU anual é de R$ 19,3 mil.

Foi em uma das salas do imóvel, equipada com vidros antirruído, que Marcos Matsunaga foi morto com um tiro na cabeça, em maio de 2012.

De acordo com a investigação, Elize arrastou o corpo por cerca de 12 metros até um dos quartos, onde realizou o esquartejamento.

Durante a apuração do caso, ela retornou ao apartamento acompanhada da Polícia Civil para a reconstituição do crime.

Na ocasião, exames com luminol e outros reagentes químicos identificaram vestígios de sangue humano no interior da cobertura, confirmando a dinâmica apresentada pelos investigadores.

Herdeiro da marca Yoki, Marcos Matsunaga também era fotógrafo amador e apreciador de vinhos. Vizinhos ouvidos na época o descreveram como um morador discreto e cordial.

O caso chocou o Brasil.

Após o assassinato, Elize colocou partes do corpo em sacos plásticos e as abandonou em uma área de mata em Caucaia do Alto, distrito de Cotia, na Grande São Paulo.

Ela confessou o crime durante as investigações e afirmou que sofria agressões e traições do marido.

Condenada inicialmente a 19 anos e 11 meses de prisão, teve a pena reduzida para 16 anos e três meses após recurso da defesa.

Em maio de 2022, depois de cumprir dez anos na Penitenciária Feminina de Tremembé e obter progressão por bom comportamento, passou ao regime aberto.