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31 de julho de 2026
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SÃO PAULO (SP)

Apê onde Elize esquartejou o marido é anunciado por R$ 2,8 milhões

Cobertura de 340 m² reúne cinco suítes, piscina privativa, churrasqueira e quatro vagas de garagem

Foi em uma das salas do imóvel, equipada com vidros antirruído, que Marcos Matsunaga foi morto com um tiro na cabeça, em maio de 2012.Foi em uma das salas do imóvel, equipada com vidros antirruído, que Marcos Matsunaga foi morto com um tiro na cabeça, em maio de 2012. - Reprodução/Divulgação
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A cobertura onde Elize Matsunaga matou e esquartejou o empresário Marcos Kitano Matsunaga voltou ao mercado imobiliário. O imóvel, na Vila Leopoldina, zona Oeste de São Paulo, está anunciado por R$ 2,8 milhões.

O apartamento duplex apareceu há cerca de um mês em uma plataforma especializada na venda de imóveis de alto padrão.

Construída a partir da união de dois apartamentos, a cobertura tem 340 metros quadrados, cinco suítes, quatro vagas de garagem, churrasqueira, piscina privativa e banheira de hidromassagem.

Segundo o anúncio, o condomínio custa R$ 6.087 por mês. Já o IPTU anual é de R$ 19,3 mil.

Foi em uma das salas do imóvel, equipada com vidros antirruído, que Marcos Matsunaga foi morto com um tiro na cabeça, em maio de 2012.

De acordo com a investigação, Elize arrastou o corpo por cerca de 12 metros até um dos quartos, onde realizou o esquartejamento.

Durante a apuração do caso, ela retornou ao apartamento acompanhada da Polícia Civil para a reconstituição do crime.

Na ocasião, exames com luminol e outros reagentes químicos identificaram vestígios de sangue humano no interior da cobertura, confirmando a dinâmica apresentada pelos investigadores.

Herdeiro da marca Yoki, Marcos Matsunaga também era fotógrafo amador e apreciador de vinhos. Vizinhos ouvidos na época o descreveram como um morador discreto e cordial.

O caso chocou o Brasil.

Após o assassinato, Elize colocou partes do corpo em sacos plásticos e as abandonou em uma área de mata em Caucaia do Alto, distrito de Cotia, na Grande São Paulo.

Ela confessou o crime durante as investigações e afirmou que sofria agressões e traições do marido.

Condenada inicialmente a 19 anos e 11 meses de prisão, teve a pena reduzida para 16 anos e três meses após recurso da defesa.

Em maio de 2022, depois de cumprir dez anos na Penitenciária Feminina de Tremembé e obter progressão por bom comportamento, passou ao regime aberto.

Tags: Elize Matsunaga, Marcos Kitano Matsunaga, Marcos Matsunaga, matou e esquartejou
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