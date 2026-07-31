Temporal derruba muro e esmaga ex-Botafogo e amigo (vídeo)

A forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro na 4ª feira (29.jul.26) terminou em tragédia. O ex-atacante Tássio Maia dos Santos, que defendeu o Botafogo em 2015, morreu após ser atingido pela queda de um muro no bairro de Santa Teresa. Vandré Cordeiro, amigo e colega de trabalho do ex-jogador, também não resistiu.

Imagens compartilhadas nas redes sociais registraram o momento do desabamento. A estrutura cai sobre os dois homens e atinge ainda um carro estacionado na calçada.

No vídeo, quatro pessoas aparecem caminhando pela rua poucos segundos antes do acidente, entre elas uma criança. Assim que percebem a queda do muro, elas correm e escapam antes que a poeira encubra completamente o local. Confira o vídeo:

Revelado pelo São Cristóvão, Tássio atuava como centroavante e construiu a maior parte da carreira no futebol carioca entre 2002 e 2019.

A passagem mais conhecida foi pelo Botafogo, onde disputou seis partidas oficiais e marcou um gol.

Depois de encerrar a carreira, passou a trabalhar na Mansão Alvite Santa Teresa, espaço de eventos localizado justamente na rua onde ocorreu o acidente. Vandré também integrava a equipe do estabelecimento.

Em nota publicada nas redes sociais, o Botafogo lamentou a morte do ex-atleta e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

A queda do muro ocorreu durante a tempestade que provocou rajadas de vento em diferentes regiões do estado.

Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar, até o início da noite haviam sido realizados 31 resgates em diversos municípios.

A corporação informou ainda que um pescador seguia desaparecido em Tarituba, distrito de Mambucaba, na Costa Verde, e que as buscas continuavam.

O balanço parcial apontava 185 ocorrências relacionadas aos ventos em todo o estado. Entre elas, 93 quedas de árvores, 31 salvamentos e cinco desabamentos de estruturas.

Os bombeiros confirmaram que as duas vítimas de Santa Teresa morreram em consequência da queda do muro e informaram que permanecem mobilizados para atender novas ocorrências provocadas pelas condições climáticas.