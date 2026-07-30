Prefeitura de Campo Grande adota IA para auxiliar compras públicas

A Prefeitura de Campo Grande contratou uma plataforma de Inteligência Artificial para auxiliar servidores nos processos de compras e licitações do município.

A ferramenta, comercializada pela empresa Trevia, será utilizada para apoiar a elaboração de documentos técnicos, padronização de procedimentos e organização das rotinas administrativas ligadas às contratações públicas.

Segundo a empresa, a tecnologia permite reduzir o tempo gasto em tarefas operacionais, diminuir retrabalho e oferecer suporte às equipes responsáveis pelos processos licitatórios.

A contratação ocorre em um momento em que órgãos públicos brasileiros ampliam o uso de ferramentas digitais para modernizar procedimentos internos e aumentar a eficiência administrativa.

A expectativa é que a plataforma contribua para tornar os processos mais rápidos e organizados, além de auxiliar servidores no cumprimento das exigências previstas na legislação de compras públicas.

O uso de Inteligência Artificial na administração pública tem avançado nos últimos anos como uma ferramenta de apoio à gestão, especialmente em áreas que envolvem análise de documentos, padronização e controle de informações.