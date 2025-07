Após um ano, professor confessa falsa acusação de homofobia (vídeo)

O professor Fábio Oliveira Rodrigues, confessou em vídeo divulgado em 24 de junho de 2025 no Instagram (a íntegra) que mentiu ao acusar o diretor Dilmar Ricardo Ribeiro e a coordenadora pedagógica Rosana Polidário Andreio Simas de homofobia.

A falsa denúncia, feita à reportagem em março de 2024, dizia respeito à sua não lotação na Escola Estadual Professora Flavina Maria da Silva, em Campo Grande (MS).

Especialista em Educação Especial e Inclusiva, e também em Psicopedagogia, Fábio diz ser fundador e vice-presidente da Associação dos Professores do Estado de Mato Grosso do Sul (APROEMS).

Em sua nova declaração, ele confessou que as acusações não eram verdadeiras e pediu desculpas públicas aos dois profissionais: “Os dois não foram homofóbicos comigo. Reconheço que fui injusto com a coordenadora Rosana e com o diretor Dilmar e me desculpo publicamente”, declarou Fábio.

A retratação ocorreu nas redes sociais do professor e ele não procurou este site, mas sim uma fonte, que terá o nome preservado, interessada em corrigir o injusto. "Esse professor procurou seu jornal e fez uma denúncia via vídeo nele. E agora, em 2025, ele está se retratando pelo ocorrido. Por isso estou te enviando [o vídeo]. Não sei se seria interessante fazer uma matéria. Afinal, ele usou sua influência e seu trabalho para difamar a escola e os gestores em questão", apontou a fonte.

Como anotamos aqui , em 4 de março de 2024, Fábio publicou um vídeo nas redes sociais acusando a equipe gestora da escola de rejeitá-lo devido ao que ele chamou de "homofobia", o que gerou indignação entre internautas e profissionais da educação. Na época, ele chegou a acionar a Secretaria de Estado de Educação (SED) e a Polícia Militar, alegando perseguição.

No entanto, no vídeo mais recente, Fábio admitiu que a frustração com o processo de lotação influenciou suas ações. “Todo professor convocado passa por frustrações no início do ano — votações, chamadas, perdas de aulas, revogações. As minhas acusações se deram em virtude dessas várias problemáticas, e não por homofobia, como mencionei no vídeo anterior”, alegou.

Apesar de no vídeo de retratação apontar seu compromisso 'com a ética e a dignidade das pessoas envolvidas', Fábio em momento algum tentou contato com esse veículo de comunicação para solicitar a retificação da notícia veiculada a seu pedido, mas que na verdade se tratava de uma informação falsa. “Venho a público esclarecer os fatos e me desculpar. Retiro totalmente as acusações que havia feito no vídeo e também nos comentários”, completou. Assista: