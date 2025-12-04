Associação de Mulheres das Favelas faz campanha de Natal digno a 2 mil famílias

A Associação de Mulheres de Favelas de Mato Grosso do Sul (AMFMS) está promovendo uma campanha para colocar comida na mesa durante a ceia de Natal de 2 mil famílias em situação de vulnerabilidade. Os interessados em ajudar podem doar alimentos ou fazer contribuições financeiras. Os alimentos podem ser entregues nos pontos de coleta e as doações podem ser feitas via pix, pela chave 45.776.653/0001-03 (CNPJ).

Todo o valor arrecadado será destinado integralmente à compra de cestas, proteínas e itens essenciais. Já os pontos de coleta recebem alimentos não perecíveis, que serão organizados e distribuídos pela própria Associação.

Segundo Letícia Polidório, presidente da associação, cada contribuição, seja pequena ou grande, gera impacto imediato nas famílias atendidas. “Quando a sociedade se une, nenhum lar precisa enfrentar sozinho os desafios da vulnerabilidade. Quando a sociedade apoia, todo mundo avança”, reforça.

As doações podem ser entregues nos seguintes pontos de coleta:

Maciel Livros — Rua 14 de Julho, 1696, Centro

Copo Bar — Rua 14 de Julho, 2530, Centro

Bourbon Café — Rua Amazonas, 1080, Centro

Sede Mulheres das Favelas — Rua Livino Godói, 710, São Conrado

Rua Salamanca, 133 — Bonança

Para mais informações, acesse www.instagram.com/mulheresdasfavelasms.