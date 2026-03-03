Aviator mantém protagonismo e segue entre jogos mais populares

Mesmo sem figurar entre os três jogos mais populares entre os jogadores de cassinos online, o “jogo do aviãozinho” ainda ocupa um papel central no cenário brasileiro. De acordo com relatório de dezembro de 2025 da casa de apostas KTO, o Aviator foi o único jogo fora da categoria de slots a figurar no top 10 geral, com 12,24% de popularidade e média de 2,55% das rodadas totais realizadas no mês.

Com um formato simples e alta taxa de engajamento, o título da desenvolvedora Spribe consolidou-se como o crash game mais popular do país. O jogo mantém liderança isolada na categoria: o segundo colocado, JetX, teve apenas 2,46% de popularidade no mesmo período. Essa vantagem confirma o domínio do Aviator dentro de seu segmento, mesmo diante da hegemonia dos slots, que responderam por 93,55% das rodadas de cassinos online no país.

A permanência do Aviator entre os dez jogos mais acessados reflete uma base fiel de jogadores e um interesse contínuo em sua mecânica de apostas rápidas e multiplicadores imprevisíveis.

Histórico de popularidade do Aviator

Estudo realizado pela própria KTO sobre o desempenho do Aviator mostra que o jogo chegou ao auge no fim de 2023, quando um em cada quatro jogadores da plataforma participou de pelo menos uma rodada do título. Embora a atividade tenha se estabilizado em 2024, o Aviator manteve-se de forma constante entre os cinco jogos mais jogados mês após mês, sempre à frente de outros crash games como JetX e Spaceman.

A pesquisa também revela que 40% dos apostadores consideram o Aviator seu crash game favorito, principalmente pela facilidade de jogabilidade (31,4%) e pelos bons pagamentos (41,58%).

O sucesso contínuo do Aviator se deve também à sua rápida dinâmica de jogo, com rodadas médias de apenas 13 segundos, fator que o torna atrativo para jogadores que buscam partidas curtas e resultados instantâneos. Esse formato o diferencia dos slots tradicionais e o mantém como uma das principais portas de entrada ao universo dos cassinos digitais.

Jogos mais populares da KTO

Entre os jogos mais acessados em dezembro de 2025, os líderes permaneceram os slots Touro Sortudo (41,14%), Fortune Tiger (35,42%) e Fortune Rabbit (30,79%). O Aviator, em oitavo lugar, foi o único crash game a romper a hegemonia dos slots.

As categorias mais jogadas em cassinos online refletem essa predominância: slots (93,55%), crash games (3,68%), roleta (0,59%) e bingo (0,43%). Apesar da disparidade numérica, a consistência do Aviator reforça sua relevância dentro do nicho de crash games, um segmento que segue crescendo com ritmo próprio.

Mercado regulado em 2025

Com a regulamentação do setor consolidada em 2025, o Ministério da Fazenda divulgou um panorama inédito sobre a arrecadação do mercado de apostas. De acordo com a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), as empresas legalizadas recolheram R$ 9,95 bilhões em tributos no ano, valor que inclui impostos federais e as destinações legais de 12% sobre o Gross Gaming Revenue (GGR).

Somando as outorgas pagas pelas operadoras (R$ 2,5 bilhões) e as taxas de fiscalização (R$ 95,5 milhões), o montante total se aproxima de R$ 12,5 bilhões, consolidando o primeiro ciclo completo de arrecadação sob o novo regime. O relatório também indica que 25,2 milhões de brasileiros realizaram apostas em 2025, com predominância de jogadores entre 31 e 40 anos.

Aumento da taxação

Em dezembro de 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Complementar nº 224, que aumenta impostos para casas de apostas de 12% para 13% em 2026, chegando a 15% em 2028. A medida, que também ampliou a responsabilidade tributária de instituições financeiras e empresas de pagamento, faz parte de um esforço para reforçar a arrecadação federal e coibir transações com sites não autorizados.

As mudanças fiscais consolidam uma nova fase de controle e transparência no mercado de apostas, que deve seguir em expansão, mas sob regras mais rigorosas e com impacto direto na arrecadação da União.