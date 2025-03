Band estreia novela 'Beleza Fatal', sucesso Max no Brasil

A Band estreia nesta segunda-feira (10.mar.25) a novela Beleza Fatal. A trama, com o selo Original, irá ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h30. Sucesso de audiência e crítica, a produção é um melodrama de suspense que mistura vingança, justiça e poder.



Sofia (Camila Queiroz) vê sua vida desmoronar quando sua mãe Cléo (Vanessa Giacomo) é presa injustamente por conta das artimanhas da prima Lola (Camila Pitanga). Perdida e desamparada, ela encontra abrigo junto à calorosa família Paixão, liderada por Elvira (Giovanna Antonelli), que encara seu próprio sofrimento: a filha Rebeca (Fernanda Marques) luta para sobreviver depois de uma cirurgia plástica malsucedida. Unidas pela dor, elas descobrem um objetivo em comum: achar os culpados e buscar reparação.



Determinadas a acabarem com Lola e todos os responsáveis por suas tragédias, Sofia e Elvira mergulham de cabeça em um plano mirabolante. No instante em que Sofia se depara com um amor do passado, ela passa a questionar suas escolhas e percebe que o caminho para a retaliação custa um preço mais alto do que está disposta a pagar. “A Sofia é apaixonada, romântica da forma dela, dividida entre dois amores, mas é uma menina que não consegue externalizar o que sente e nem poderia. É uma mocinha que foge do tradicional”, resumiu Camila Queiroz em entrevista exclusiva à Band.



O lançamento marca o retorno da emissora à teledramaturgia, uma história que já dura quase 60 anos. “Beleza Fatal é uma novela com gosto e cara de novela, para quem gosta de novela. É um folhetim clássico: vingança, amor proibido, conflitos familiares, e tudo isso com um toque pop. Com a exibição na Band e o alcance da TV aberta em todo o país, temos agora a chance de mostrar esta nova maneira de fazer novela para outros telespectadores. É muito bom saber que esse trabalho será visto por mais pessoas”, declarou a diretora geral Maria de Médicis sobre a obra que será apresentada de segunda a sexta-feira, logo após o Jornal da Band, com transmissão simultânea no aplicativo Bandplay. Os capítulos estão disponíveis na plataforma Max.

QUEM É QUEM?

Lola (Camila Pitanga)

Ambiciosa, faz qualquer coisa para alcançar seus objetivos, custe o que custar. É uma mulher de origem humilde, com muita beleza, pouco caráter e grandes sonhos. Sua maior meta é abrir uma clínica de estética, e foi por isso que matou o marido Rubem e convenceu Cléo a assumir a culpa. Depois de casar com Benjamin Argento, abre seu tão esperado estabelecimento, a Lolaland, e vira influenciadora e empresária. Nas redes sociais, aparenta ser uma mulher fofa, animada, politicamente correta, mas é uma verdadeira víbora, chefe carrasca, capaz de tudo para se manter no poder e chegar mais longe. Lola esconde segredos que virão à tona ao longo da trama.



Elvira (Giovanna Antonelli)

Uma mãezona para todos, dona de um coração enorme, que se depara com a maior dor de sua vida. É manicure, massagista, taróloga, cabelereira, faz doces e salgados para festas, além de revender produtos de beleza. Com ela, não tem tempo ruim, mas isso muda ao ser assombrada por uma tragédia. Elvira e seu marido, Lino, sonhavam em ter filhos, porém descobriram que isso não seria possível. Ao menos, não da forma que imaginavam. Suas trajetórias se transformam após o nascimento de Rebeca e, mais tarde, ao adotarem Alec. No entanto, a felicidade dá lugar à tristeza profunda no momento em que a primogênita perde a vida em uma cirurgia plástica clandestina. Elvira encontra uma nova missão ao cuidar de Sofia, uma órfã maltratada. Quando a jovem decide se vingar da família Argento, também responsável pela morte de Rebeca, Elvira inicialmente hesita, mas acaba se juntando à luta por justiça.



Sofia (Camila Queiroz)

Uma mulher segura e encantadora, que teve um passado cheio de tragédias e uma infância difícil. De origem humilde, se mudou para o Rio de Janeiro com a mãe, Cléo, para viver com Lola. Quando sua genitora é presa injustamente e acaba sendo morta na cadeia, ela enfrenta um verdadeiro inferno nas mãos da prima. Anos depois, descobre que a morte de sua mãe não foi um acidente e sim um crime. Apesar de inteligente e charmosa, possui uma zona cinzenta em sua personalidade, uma sombra que a acompanha desde que passou pelas garras de Lola. Com a ajuda da família Paixão, que a acolheu, vai desmascarar todos que lhe causaram mal. No entanto, ao longo dessa jornada, acaba se transformando e sujando as mãos. Para se infiltrar na família Argento e cessar sua sede por vingança, assume uma nova personalidade como "Júlia".



Cléo (Vanessa Giacomo)

Mulher humilde do interior de Goiás e mãe solteira, engravidou de Sofia ainda muito jovem. Aos 30 anos, recebe o que acredita ser a chance da sua vida: mudar-se para a casa da prima de segundo grau, Lola, no Rio de Janeiro. Ela abraça a oportunidade após sua casa ser destruída por um incêndio. Vivendo no quartinho de empregada com a filha, come os restos do jantar e ajuda nos afazeres domésticos em troca de abrigo e alimentação. Quando Lola se vê confrontada pelo marido, acaba por matá-lo com um tiro. Lola propõe a Cléo que assuma o crime e vá presa em seu lugar. Em contrapartida, ela promete tirá-la da cadeia em um mês usando um excelente advogado e dar tudo do bom e do melhor para Sofia. Cléo aceita, mas a prima não cumpre nada do combinado. Sem saída, Cléo conta do crime para a filha e diz que está disposta a denunciar Lola. Temendo ser desmascarada, Lola encomenda a morte da parente, que é assassinada na prisão, deixando Sofia desesperada e desamparada.



Rubem (Reinaldo Junior)

Policial civil honesto, tem 35 anos, é casado com Lola e pai de Gabriel. É um bom homem, sem ambição, feliz com a vida que leva. Ama o filho e a esposa, embora perceba que seu casamento enfrenta uma crise. Está investigando um crime quando descobre o envolvimento da mulher e é assassinado por ela.



Gabriel (Enzo Romaní)

Filho de Rubem e Lola. Na primeira fase, tem 11 anos e vive com Sofia a experiência do primeiro amor, delicado e ingênuo, mas intenso e forte. Na segunda parte, se torna um jovem bonito e íntegro. Passou anos estudando no exterior, mais precisamente em Israel, e se tornou um policial civil correto como o pai. Foi noivo de Carol, porém nunca esqueceu Sofia. Ao conhecer “Júlia”, não imagina que se trata da menina por quem foi apaixonado e logo irá se encantar pela desconhecida misteriosa. Conforme investiga crimes do passado, começa a suspeitar da própria mãe, Lola, com quem sempre teve uma relação conflituosa.



Átila (Herson Capri)

É um cirurgião plástico das celebridades que tem mais coisas a esconder do que a se orgulhar. Fundou uma das clínicas mais renomadas do país. Rigoroso e misterioso, mantém na rédea curta os familiares que disputam seu império: seus filhos, Benjamin e Gisela, e seu genro, Tomás. Seu maior xodó é a neta Carol, filha de Tomás e Márcia, a filha que perdeu anos antes. Aos poucos, vai começar a dar sinais de que precisa se afastar do consultório porque está com uma doença séria.



Benjamin (Caio Blat)

Mau caráter e mau médico, é o filho mais velho de Átila. Bonitão, mulherengo e fetichista, não pretende casar nem ter filhos. Deseja ser o sucessor do império Argento, mas sofre por saber que não é o favorito e sequer é respeitado ou admirado pelo pai. É um cirurgião plástico incompetente, responsável pela operação malsucedida que resulta na morte de Rebeca. Esse acontecimento o aproxima de Lola, que foi testemunha ocular do crime e o chantageia a se casar com ela prometendo, assim, se livrar das provas que o incriminam.



Rog (Marcelo Serrado)

Conhecido como Doutor Peitão, é um esteticista cafona que mente no currículo. No início, tem uma clínica na Barra da Tijuca, onde Lola é sua secretária. Ele e Benjamin são responsáveis pela morte de Rebeca durante um procedimento cirúrgico malsucedido. Na segunda fase, aparece casado com Gisela, por interesse, tornando-se um Argento. Ele a humilha e acaba se apaixonando por Andréa.



Gisela (Julia Stockler)

Filha do meio de Átila, é dermatologista, porém não exerce a profissão. Com a mãe “mais linda do mundo” e a irmã considerada “a filha perfeita”, tem baixa autoestima e não se sente amada pelo pai. Casa-se com Rog, que a humilha diariamente. Com tanta insegurança, tenta pintar quadros como sua genitora, sem sucesso, e exagera nos procedimentos estéticos para agradar o marido, sofrendo de transtorno dismórfico corporal.

Carol (Manu Morelli)

Única neta de Átila e sua favorita, é filha de Márcia e Tomás. Sofre por não saber o destino da mãe, desaparecida após um sequestro. Educada e justa como o pai, defende pautas identitárias e sociais. Médica competente, é uma forte candidata a suceder o avô no império Argento. Foi noiva de Gabriel, filho de Lola, mas ele a deixou, partindo seu coração. Ingênua, se torna amiga de "Júlia" sem perceber que ela trama uma vingança e que Alec, por quem se encanta, também faz parte do plano.



Tomás (Murilo Rosa)

Marido de Márcia, filha desaparecida de Átila, é um homem correto e um cirurgião competente, sério e respeitável. Pupilo do sogro desde a faculdade, conheceu a esposa por meio dele. Desde o sumiço da companheira, cria a filha Carol na mansão dos Argento, onde mora. Trabalha na clínica da família e é o principal opositor de Benjamin. Redescobre o amor ao lado de Andréa, uma paciente trans que reencontra anos depois.



Lino (Augusto Madeira)

Casado com Elvira, pai de Rebeca e Alec, e pai de consideração de Sofia, é um homem amoroso e dedicado à família. Faz de tudo para lhes proporcionar uma vida decente. Apesar de ser chamado de trambiqueiro, nunca teve problemas graves com a polícia e se vira como pode. Sonha em ser ator e cantor, mas, sem alcançar o sucesso, vive de “serviços variados” e se torna motorista da família Argento.

Alec (Breno Ferreira)

Desde criança, sonha em terminar os estudos para dar uma vida melhor a Elvira e Lino, que o acolheram. Com empenho, se forma em Economia e desenvolve habilidades de hacker, úteis para os planos de Sofia. Depois de perder a irmã Rebeca, supera a tragédia com a ajuda de Sofia, por quem se apaixona, mas não é correspondido. Já adulto, se junta à vingança contra os Argento, infiltrando-se na mansão como conselheiro financeiro de Lola. Porém, ao se interessar por Carol, herdeira dos milionários, rompe com Sofia e arrisca tudo para proteger seu amor.



Rebeca (Fernanda Marques)

Estuda Psicologia, mas sonha em ser modelo. Sua vida tem um fim trágico ao conhecer o doutor Rog durante uma seleção de fotos, onde é recusada por ter seios pequenos. Pensando no futuro e em ajudar a família, decide fazer uma cirurgia de aumento das mamas sem contar aos pais: apenas Alec, seu irmão, sabe. Reage mal à anestesia e é abandonada em um matagal. Encontrada ainda com os sinais vitais, entra em coma e morre no hospital.



Viviane (Naruna Costa)

Policial corrupta, é investigadora e parceira de Rubem. Na fase inicial, atua na delegacia e faz todo tipo de trabalho sujo desde que ganhe “prêmios” dos clientes. Aceita propina para encobrir provas que incriminam Benjamin na morte de Rebeca e assim inicia sua trajetória junto à família Argento. Na segunda parte da trama, ocupa o posto de gerente da Lolaland e mantém um caso amoroso com Lola. É a primeira a cair na jornada de vingança de Sofia.



Ramona (Patricia Gaspar)

Governanta da casa dos Argento, é chefe dos empregados há anos. Tem olhos de águia para reparar em qualquer detalhe fora do lugar. Como parte do plano de vingança de Sofia, acaba sendo demitida após cometer um erro fatal. Mas, como nada escapa à Ramona, mesmo afastada da mansão, irá descobrir que Lino e Elvira são um casal e suspeitará das intenções deles. Secretamente, age como espiã.



Javier (Santiago Acosta Cis)

Jovem argentino lindo e sedutor, é o novo professor de tango de uma academia de dança. Em uma de suas aulas, conhece Gisela. Os dois começam um romance tórrido, que pouco a pouco devolve à filha de Átila a autoestima que ela perdeu no casamento com Rog. Mas o médico não gosta nada quando descobre que está sendo traído e o ameaça.



Andréa (Kiara Felippe)

É uma professora de dança que procura Tomás na clínica Argento para uma operação de redesignação sexual. O cirurgião a atende, mas não consegue fazer o trabalho por proibição de Átila. Na segunda fase, Andréa e Tomás se reencontram e um forte amor entre eles floresce. Ambos terão que lutar contra muitos percalços até que o romance seja aceito pela família.



Nara (Georgette Fadel)

Amiga de Cléo na cadeia. Confidente, guardará o segredo que mais tarde irá revelar a Sofia: Cléo não morreu por acidente, mas teve o assassinato encomendado por alguém de fora durante uma rebelião.



OUTROS PERSONAGENS

Mariana (Mariana Molina): Amiga de Sofia.

Marcelo (Drayson Menezzes): Médico da clínica Argento que vive um romance com Átila.

Gilberto (Marat Descartes): Policial civil, trabalha com Gabriel.



PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS

Isadora Ribeiro (capítulo 2)

Pepita (capítulo 2)

Fernanda Keulla (capítulo 6)

Valesca Popozuda (capítulo 10)

Hugo Gloss (capítulo 10)

Nicole Bahls (capítulo 34)

Gabb (capítulo 34)

Juvi Chagas (capítulo 39)



SINOPSES

Segunda-feira – 10/03

Depois de perder tudo em um incêndio, Sofia e sua mãe Cléo vão morar com a ambiciosa prima Lola, o marido Rubem e o filho do casal, Gabriel. Rebeca é convencida pelo cirurgião Rog a fazer uma cirurgia plástica. Após o sumiço da filha, Elvira e Lino vão à delegacia atrás de notícias. Rubem faz uma descoberta que pode arruinar seu casamento com Lola.



Terça-feira – 11/03

Sofia vê Cléo ser presa por um crime que não cometeu. Lola ameaça Benjamin com o vídeo da câmera de segurança. Lino e Elvira se desesperam ao saber que a filha precisa de um transplante. Viviane investiga o caso e confronta Rog em seu consultório. A saúde de Rebeca se agrava.

Quarta-feira – 12/03

Depois de visitar a mãe na cadeia, Sofia fica sabendo a verdade sobre Lola e foge de casa. Lino arma um sequestro no hospital em busca de um coração para o transplante da filha. Lola vai até a cadeia e tenta convencer Cléo de continuar assumindo o crime. Lola procura Benjamin e o seduz.

Quinta-feira – 13/03

Lino é preso pelo sequestro no hospital. Disposta a inocentar a mãe, Sofia entrega uma prova importante sobre Rebeca à polícia. Elvira abriga Sofia em sua casa e leva a criança para visitar a mãe na prisão. Uma rebelião acontece no presídio onde Cléo está detida.

Sexta-feira – 14/03

A família Paixão celebra a notícia de um doador compatível. Órfã, Sofia vai para um abrigo e é surpreendida por Lola. Viviane investiga o caso de Rebeca e ameaça Lola, Rog e Benjamin. Átila é internado por complicações de saúde. Sofia descobre quem matou sua mãe. Elvira e Lino adotam Sofia.



Beleza Fatal é uma novela Original da Max, produzida pela Coração da Selva para a Warner Bros. Discovery. Criada e roteirizada por Raphael Montes, tem direção geral de Maria de Médicis e supervisão de Silvio de Abreu. Por parte da Warner Bros. Discovery, o projeto conta com produção de Mariano Cesar, Monica Albuquerque e Anouk Aaron. Por parte da Coração da Selva, a produção é de Geórgia Costa Araújo e Luciano Patrick. O trabalho teve apoio do Programa de Atração de Filmagens à Cidade e ao Estado de São Paulo.



A trama será exibida de segunda a sexta-feira na tela da Band, logo após o Jornal da Band, às 20h30, com transmissão simultânea no Bandplay.