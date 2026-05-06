Atuação do Governo de MS impulsiona resultados de alfabetização na Rede Pública de Ensino

O ano de 2026 foi marcado por mais um importante avanço nos indicadores de alfabetização na idade certa em Mato Grosso do Sul. Neste primeiro semestre, o Estado foi uma das unidades da federação a receber o 'selo ouro', pelo Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, em ação realizada pelo Ministério da Educação. A certificação ratificou o sucesso de ações postas em prática nos últimos anos, ligadas ao Programa MS Alfabetiza, e premiou os avanços nos indicadores alcançados pelo Estado.

A atuação do Estado, com foco no 'regime de colaboração', também potencializou o trabalho realizado pelas redes municipais de ensino. O resultado do sucesso dessa parceria foi observado com a certificação sendo entregue para 43 municípios, evidenciando o avanço das políticas públicas voltadas à alfabetização.

“O tema alfabetização é um assunto de muita dedicação por parte do Governo do Estado. Pelo segundo ano consecutivo, fruto do nosso trabalho voltado para os avanços da alfabetização na Rede Pública de Ensino, Mato Grosso do Sul recebeu a certificação ouro que é reflexo de uma atuação que envolve gestores municipais em uma série de ações conjuntas por meio de iniciativas como o MS Alfabetiza. Uma parceria que leva formação para os profissionais, orientação para a execução das atividades e que também conta com a distribuição de materiais para professores e estudantes”, destacou o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher.

Em 2023, o Estado registrou 47% das crianças alfabetizadas na idade adequada, considerando os sistemas estaduais de avaliação. Em 2024, esse índice saltou para 56%, representando quase 20% de aumento – segundo maior crescimento do País. Agora, em 2025, o Estado alcançou a marca de 66% de alfabetização, oito pontos percentuais acima da meta prevista para o ano (58%) e acima da meta estabelecida para 2026 (63%). Considerando os últimos dois anos, o aumento ultrapassou a marca de 40%.

“O avanço de MS demonstra a seriedade do trabalho realizado pelas redes estadual e municipais. Superar a meta projetada para 2025 é motivo de orgulho e reflete a nosso compromisso com as ações postas em prática em todo o Estado. Esse resultado reforça a importância dessas iniciativas para que Estado e municípios continuem avançando juntos na alfabetização das crianças sul-mato-grossenses”, finalizou o secretário.