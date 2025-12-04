Campanha Natal Solidário arrecada frangos e panetones para famílias carentes

O Núcleo Assistencial Ramatis promove mais uma edição da campanha Natal Solidário, iniciativa que busca arrecadar panetones e frangos congelados para compor cestas natalinas destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com a organização, a visa proporcionar um fim de ano mais digno e acolhedor às centenas de pessoas atendidas ao longo do ano. “Esta campanha de Natal vai muito além da entrega de frangos e panetones. Ela representa cuidado, dignidade e esperança para as famílias do Jardim Noroeste que acompanhamos durante todo o ano”, destacou a organização.

O Núcleo fez um convite direto à comunidade para ajudar neste Natal. “Sabemos que o fim de ano é especial, mas também pode ser desafiador para muitas famílias. Por isso, cada doação é um gesto de amor que transforma realidades”, reforçou.

Conforme o presidente da instituição, quando a comunidade se mobiliza, é possível oferecer não apenas alimento, mas também o sentimento de acolhimento e pertencimento. “A solidariedade é a base do nosso trabalho, e é emocionante ver tantas mãos estendidas”, completou.

As doações podem ser feitas até o dia 12 de dezembro, diretamente na sede do Núcleo Assistencial Ramatis, na Rua Vaz de Caminha, 624, ou pelo WhatsApp (67) 99228-1799. A entrega das cestas será realizada no dia 13 de dezembro, sábado, a partir das 9h. Todos estão convidados a participar.