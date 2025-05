Campanha 'Seu Abraço Aquece' arrecada mais de 161 mil peças

Com mais de 161,8 mil peças arrecadadas, a campanha “Seu Abraço Aquece” foi encerrada na 6ª feira (23.mai.25).

A cerimônia de encerramento aconteceu no Albano Franco, com a presença de instituições parceiras e colaboradores.

A ação vai beneficiar 333 instituições assistenciais em 32 municípios de Mato Grosso do Sul.

O governador Eduardo Riedel destacou a importância da mobilização e da organização da distribuição. “É um momento de solidariedade, de presença da sociedade junto a quem precisa, através das instituições. [...] Isso foi um aprendizado do ano passado e só agiliza”, afirmou.

O governador Eduardo Riedel. Foto: Bruno Rezende

A campanha, que completou dez anos, é conduzida por servidores públicos e instituições parceiras.

Ela atende famílias em situação de vulnerabilidade com roupas, calçados e cobertores, novos ou em bom estado.

A primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, destacou a participação da sociedade e o fortalecimento da rede solidária. “A gente avalia que as pessoas realmente estão solidárias, estão participando. [...] Saber que a sociedade confia e trabalha com a gente, com a certeza que toda arrecadação vai chegar para quem precisa”, disse.

A primeira dama Mônica Riedel. Foto: Bruno Rezende

Entre os beneficiados está a associação “Deus é 10”, do Jardim Itamaracá, que atende 220 crianças e adolescentes.

Johnny Meira, coordenador da entidade, falou sobre a importância da campanha no cotidiano das famílias atendidas. “A gente sente muito forte essa campanha. [...] As crianças já se acostumaram que todo ano eles vão lá e pegam e se sentem em casa”, relatou.

As doações foram feitas em abril e maio, e a distribuição começa na 2ª feira (26.mai.25).

Uma das inovações deste ano foi a oficina de triagem e recuperação de roupas, que garantiu mais qualidade às doações.

Fátima Salomão, servidora e artesã, contou como o cuidado com cada peça faz a diferença. “Trabalhamos em três costureiras, [...] organizamos tudo e doamos sempre da melhor forma. [...] Um vestidinho virou nosso símbolo: chegou rasgado e agora está lindo”, disse.

O governador Eduardo Riedel, o musicista Gersão, e Mônica Riedel. Foto: Bruno Rezende

A triagem foi inspirada no modelo adotado na arrecadação para o Rio Grande do Sul em 2024.

Segundo o secretário Frederico Felini, a logística e a organização foram essenciais para a agilidade da campanha. “Tivemos muita participação e a solidariedade do povo sul-mato-grossense foi demonstrada mais uma vez”, afirmou.

Criada em 2015, a campanha se consolidou como uma das principais ações sociais do Governo de MS.