Campo Grande recebe show gratuito do ganhador do Grammy 2024

O sambista Xande de Pilares fará o show “Xande canta Caetano” no próximo dia 27 de abril juntamente com Orquestra Sinfônica de Campo Grande, no Parque das Nrammyações Indígenas, na Capital sul-mato-grossense.

Na ocasião, o carioca ganhador do Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode em 2024, executará justamente com o álbum premiado.

O show está previsto para começar às 17h e contará com interpretação em Libras, audiodescrição, espaço acessível a cadeirantes e transmissão ao vivo pelo YouTube.

A abertura ficará por conta do grupo Sampri, trio campo-grandense formado por mulheres que atuam há mais de 20 anos no samba sul-mato-grossense.

A apresentação é gratuita e integra a programação do projeto Vivo Música. Segundo os organizadores, a proposta busca reunir diferentes expressões musicais em um mesmo palco, promovendo acessibilidade, cultura e inclusão para o público de Campo Grande.

Sob a regência do maestro Eduardo Martinelli, a Orquestra Sinfônica de Campo Grande dará início ao evento com um repertório que combina música erudita e elementos regionais, como guarânias e ritmos tradicionais do Centro-Oeste.

O cantor Xande de Pilares se junta à orquestra ao longo da apresentação, formando um momento de fusão entre o samba e a sonoridade sinfônica. Continue lendo no TeatrineTV.